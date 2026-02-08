Acestea sunt determinate de momentele zilei în care oamenii se simt cei mai alerți sau pregătiți să doarmă, scrie Independent.

Și, în timp ce studiile anterioare au asociat tendințele nocturne cu o sănătate cardiacă și mentală mai precară, considerând că dimineața devreme este cea mai bună opțiune pentru bunăstare, ultimele descoperiri ale echipei de la Universitatea McGill din Canada pun la îndoială acest lucru și sugerează că relația dintre rutina de somn și sănătatea ta ar putea fi mai complexă decât crezi.

Tipurile de somn

Pasărea de noapte 1

Primul tip de pasăre de noapte este asociat cu comportamente riscante, dificultăți în reglarea emoțională și performanțe cognitive mai bune. Este, de asemenea, legat de factori de stil de viață, cum ar fi conviețuirea cu copii, conducerea cu viteză, utilizarea telefonului mobil, consumul de alcool și fumatul, precum și expunerea redusă la lumina soarelui, ceea ce sugerează ore de culcare și trezire târzii.

Pasărea de noapte 2

Al doilea tip de pasăre de noapte este asociat cu jocurile video, venituri mai mici și participare redusă la sport sau exerciții fizice. Acesta coexistă cu fumatul, depresia și variabile legate de riscurile sau bolile cardiovasculare.

Persoane matinale 1

Primul tip de persoană matinală este asociat cu educația, nefumătorii, consumul rar de alcool, asumarea unui risc redus și mai puține probleme emoționale. Persoanele din acest grup se trezesc mai devreme, sunt mai nervoase și se îngrijorează mai mult, dar nu au tendința de a avea alte probleme de reglare emoțională. De asemenea, au o prevalență mai redusă a problemelor de sănătate.

Persoane matinale 2

Al doilea tip de persoane matinale este mai frecvent întâlnit la femei și este asociat cu simptome depresive, prescripții de medicamente antidepresive, tulburări menstruale și niveluri mai scăzute de testosteron.

Persoane nocturne 3

Al treilea tip de persoane nocturne este predominant la bărbați și este asociat cu riscuri cardiovasculare, chelie și boli ale prostatei. Acest grup este mai predispus la consumul de alcool, fumat, consumul de canabis, comportament riscant, niveluri mai ridicate de testosteron, depresie și hipertensiune arterială.

Ce înseamnă tipul tău de somn pentru sănătatea ta

Cercetătorii au identificat cinci subtipuri de somn folosind imagistica cerebrală, chestionare și dosare medicale de la peste 27.000 de adulți.

Primul grup, cel al persoanelor matinale – subtipul trei – a avut cele mai puține probleme de sănătate în general, în timp ce al doilea grup – subtipul patru – a fost strâns legat de depresie. Acest lucru contrazice cercetările anterioare care indicau faptul că persoanele nocturne au cei mai slabi indicatori de sănătate.

Dintre persoanele care se culcă târziu, subtipul unu a avut performanțe mai bune decât toate celelalte grupuri la testele cognitive, dar a avut mai multe probleme de reglare emoțională. Subtipul doi a prezentat tendințe de asumare a riscurilor și o probabilitate mai mare de probleme cardiace, în timp ce subtipul cinci s-a dovedit a fi mai predispus la depresie, fumat și riscuri mai mari de boli cardiace.

„Aceste subtipuri nu sunt definite doar de ora de culcare sau de trezire. Ele reflectă o interacțiune complexă între factori genetici, de mediu și de stil de viață.”, spune autorul principal al studiului, Danilo Bzdok, profesor asociat la departamentul de inginerie biomedicală al Universității McGill.

Autorul principal al studiului, Le Zhou, doctorand la Universitatea McGill, folosește termenul „diversitate biologică” pentru a descrie concluziile. Cu alte cuvinte, fiecare persoană este diferită, fiecare subtip de cronotip are riscurile și avantajele sale relative și nu există o rutină de somn perfectă care să se potrivească tuturor.

Zhou speră că rezultatele studiului vor contribui la abandonarea abordării uniforme în ceea ce privește profilurile de somn și recomandările în acest domeniu.

„În era digitală și post-pandemică de astăzi, tiparele de somn sunt mai diverse ca niciodată. Înțelegerea acestei diversități biologice ar putea contribui, în cele din urmă, la elaborarea unor abordări mai personalizate în ceea ce privește somnul, programul de lucru și sprijinul pentru sănătatea mintală.”, afirmă el.