Treptat însă, atenția începe să se risipească, privirea devine „sticloasă” și fixată într-un singur punct, iar capacitatea de a reacționa rapid la situațiile din trafic se deteriorează. Exact în acest moment critic, majoritatea șoferilor încearcă să se salveze cu o ceașcă de cafea, sperând la o revenire rapidă a energiei, potrivit TSN.s

Cum acționează, de fapt, cafeaua asupra organismului

Mecanismul real prin care cafeaua influențează organismul este adesea greșit înțeles. În realitate, această băutură nu oferă rezerve noi de energie, ci doar maschează epuizarea. Principalul ingredient activ – cofeina – acționează ca un blocant al receptorilor de oboseală din creier, ascunzând temporar nevoia organismului de odihnă. Deși senzația de energie apare destul de repede, efectul este de scurtă durată și dispare, de regulă, în aproximativ treizeci de minute.

De ce apare somnolența după o ceașcă de cafea

Mecanismul somnolenței de după consumul de cafea are o explicație strict științifică, legată de efectul în două faze al băuturii asupra sistemului nervos. Când efectul stimulant inițial al cofeinei începe să se estompeze, intră în joc alți compuși chimici din boabele de cafea. În special teobromina are un impact important – o substanță care, spre deosebire de cofeină, are un efect pronunțat calmant și relaxant asupra organismului.

În momentul în care „scutul protector” al cofeinei dispare, șoferul resimte brusc o scădere accentuată a energiei. Tonusul general al corpului se reduce, apare o stare caracteristică de moleșeală musculară, iar pleoapele devin grele, provocând o dorință aproape irezistibilă de a închide ochii. Cel mai periculos aspect este faptul că, din cauza oboselii acumulate în perioada de vigilență artificială, nevoia de somn revine cu o intensitate mult mai mare decât înainte de consumul băuturii. Organismul, care pentru o vreme și-a ignorat propria epuizare, începe să ceară odihnă „în dublu exemplar”, ceea ce reprezintă un risc major pentru siguranța rutieră.

Alternative sigure pentru menținerea vigilenței

Experții în siguranță rutieră subliniază că niciun stimulant artificial nu poate egala eficiența refacerii naturale. Cel mai eficient mod de a recăpăta concentrarea pierdută este o pauză făcută la timp și de calitate. În loc să încerce să păcălească creierul cu o nouă doză de cofeină, șoferul ar trebui să oprească pentru scurt timp într-un loc sigur.

Ieșirea din spațiul restrâns al mașinii și expunerea la aer proaspăt pot avea un efect surprinzător: câteva minute de mișcare ușoară activează circulația sângelui și oxigenează creierul. O astfel de schimbare de activitate și mediu reduce rapid oboseala vizuală și elimină efectul de „vedere în tunel”. Odihna conștientă scade semnificativ riscul de erori critice în trafic și îi oferă șoferului o minte cu adevărat limpede și încredere pentru continuarea drumului.

