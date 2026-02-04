Un pacient de la Spitalul Județean Arad a trebuit să-și cumpere pernă, pentru că nu i s-a dat una la internare. Ce a urmat

Un pacient al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Arad a reclamat faptul că a fost nevoit să-şi cumpere perna, pentru că nu i-a fost oferită una la internare, preşedintele Consiliului Judeţean (CJ), cel care a făcut public cazul, transmiţându-le "cadrelor medicale care nu fac faţă acestor cerinţe" să se transfere în sistemul privat sau să se reorienteze în carieră.

Cazul a fost relatat, miercuri, chiar de preşedintele CJ Arad, Iustin Cionca, el precizând că a primit sesizarea de la pacient.

În sesizare, bolnavul spunea că a fost internat după ce a aşteptat câteva ore la Urgenţe şi "cu chiu, cu vai" s-a găsit un pat, dar fără pernă, iar aparţinătorii au fost nevoiţi să îi cumpere una.

Cionca i-a cerut explicaţii managerului SCJU Arad, care în urma anchetei dispuse a transmis că pe secţia respectivă nu mai erau perne curate, dar infirmiera şi asistenta responsabile de salon trebuiau să solicite lenjerie superiorului ierarhic, în stocul spitalului existând "suficiente perne curate".