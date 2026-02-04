Un pacient de la Spitalul Județean Arad a trebuit să-și cumpere pernă, pentru că nu i s-a dat una la internare. Ce a urmat

Stiri Sanatate
Spital istoric 2 1024x683

Două angajate ale Spitalului Județean Arad vor fi sancționate, după ce un pacient a trebuit să-și cumpere pernă pentru că nu i s-a dat una la internare, deși unitatea avea suficiente astfel de produse pe stoc. 

autor
Cristian Anton

Un pacient al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Arad a reclamat faptul că a fost nevoit să-şi cumpere perna, pentru că nu i-a fost oferită una la internare, preşedintele Consiliului Judeţean (CJ), cel care a făcut public cazul, transmiţându-le "cadrelor medicale care nu fac faţă acestor cerinţe" să se transfere în sistemul privat sau să se reorienteze în carieră.

Cazul a fost relatat, miercuri, chiar de preşedintele CJ Arad, Iustin Cionca, el precizând că a primit sesizarea de la pacient.

În sesizare, bolnavul spunea că a fost internat după ce a aşteptat câteva ore la Urgenţe şi "cu chiu, cu vai" s-a găsit un pat, dar fără pernă, iar aparţinătorii au fost nevoiţi să îi cumpere una.

Cionca i-a cerut explicaţii managerului SCJU Arad, care în urma anchetei dispuse a transmis că pe secţia respectivă nu mai erau perne curate, dar infirmiera şi asistenta responsabile de salon trebuiau să solicite lenjerie superiorului ierarhic, în stocul spitalului existând "suficiente perne curate".

Citește și
După cinci zile de aplicare, Rogobete promite excepții de la neplata primei zile de concediu medical. Lista pacienților
După cinci zile de aplicare, Rogobete promite excepții de la neplata primei zile de concediu medical. Lista pacienților

Pentru că nu au respectat procedurile, cele două angajate vor fi sancţionate, iar conducerea spitalului şi-a exprimat "dezaprobarea faţă de disconfortul creat" şi îi încurajează pe pacienţi şi aparţinători să sesizeze eventualele probleme medicului curant, medicului-şef al secţiei sau asistentului-şef.

Un paznic de la SCJU Arad a ridicat o pacientă cu febră de pe scaun pentru că era al lui

"În spital, pacientul trebuie să fie în centrul preocupărilor tuturor cadrelor medicale, indiferent că sunt brancardieri, infirmieri sau medici specialişti. Oamenii care ajung acolo cu o afecţiune nu trebuie să simtă nici neglijenţa şi nici indispoziţia de moment a unor angajaţi. Cadrele medicale care nu fac faţă acestor cerinţe se pot transfera în sistemul privat sau se pot reorienta în carieră", a afirmat preşedintele CJ Arad, într-o postare pe contul său de Facebook.

El a mai scris că cere anchetă "pentru fiecare abuz, pentru absolut fiecare derapaj" şi cere "cele mai severe sancţiuni".

Recent, un alt caz de la SCJU Arad a stârnit numeroase reacţii critice, inclusiv a preşedintelui CJ, după ce un paznic de la Urgenţe a luat scaunul pe care stătea o bolnavă cu febră pe motiv că este al său. Doi paznici care au lucrat în acea tură şi-au dat demisia după ancheta internă. 

Spitalul Județean din Focșani nu mai poate primi urgențe cardiologice. Din patru medici specialiști au mai rămas doar doi

Sursa: Agerpres

Etichete: perna, pacient, Spitalul Judetean, arad, cumparare,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Prietena lui Vinicius, la ora dezvăluirilor: ”Când mi-au spus asta, am început să tremur”
Prietena lui Vinicius, la ora dezvăluirilor: ”Când mi-au spus asta, am început să tremur”
Citește și...
Spitalul Județean din Focșani nu mai poate primi urgențe cardiologice. Din patru medici specialiști au mai rămas doar doi
Stiri Sanatate
Spitalul Județean din Focșani nu mai poate primi urgențe cardiologice. Din patru medici specialiști au mai rămas doar doi

Criza de medici specialiști duce la situații extreme. Spitalul județean "Sf. Pantelimon" din Focșani, cea mai mare unitate sanitară din Vrancea, nu mai poate primi urgențe cardiologice, din cauza lipsei acestor doctori.

Doi paznici au fost răniți în incidentul de la Spitalul de Psihiatrie Săpoca. Victimele primesc îngrijiri medicale
Știri Actuale
Doi paznici au fost răniți în incidentul de la Spitalul de Psihiatrie Săpoca. Victimele primesc îngrijiri medicale

Incident la Spitalul de Psihiatrie Săpoca din județul Buzău. Doi paznici au fost răniți când încercau să împiedice un deținut periculos să evadeze. Deținutul a fost oprit, în cele din urmă.

Bărbat decedat după două consulturi la spitalul din Brașov, de Crăciun. A fost trimis acasă cu vitamine și Algocalmin
Știri Actuale
Bărbat decedat după două consulturi la spitalul din Brașov, de Crăciun. A fost trimis acasă cu vitamine și Algocalmin

Un bărbat a murit după ce a fost trimis de două ori acasă de medicii de la spitalul de urgență din Brașov. Sunt anchete administrative în desfășurare, dar și o anchetă penală a poliției.

Recomandări
Cum s-ar putea aplica reducerea taxelor locale cerută de UDMR. Motivul pentru care „corecțiile” nu pot fi uniforme
Stiri Economice
Cum s-ar putea aplica reducerea taxelor locale cerută de UDMR. Motivul pentru care „corecțiile” nu pot fi uniforme

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că ia în calcul scăderi ale taxelor și impozitelor locale, fără să precizeze procentul sau termenul de aplicare. 

Cât ne costă planul de relansare economică. Cum promite Guvernul să reinvestească banii publici înapoi economie
Stiri Economice
Cât ne costă planul de relansare economică. Cum promite Guvernul să reinvestească banii publici înapoi economie

Guvernul a prezentat un pachet de relansare economică de aproape patru miliarde de euro și întins pe șase ani. Noile măsuri ar urma să impulsioneze creșterea economică, mai ales în acest an cu mari constrângeri bugetare.

După ani de secetă, România intră în primăvară cu rezerva de apă refăcută. Fermierii se pregătesc pentru producții record
Știri Actuale
După ani de secetă, România intră în primăvară cu rezerva de apă refăcută. Fermierii se pregătesc pentru producții record

Este cea mai bună iarnă pentru agricultură din ultimii șase ani. Cu ploi și trei episoade de zăpadă, rezerva de umiditate din sol s-a refăcut. Practic, după foarte mult timp, nu mai există nicio zonă cu deficit de apă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 05 Februarie 2026

44:54

Alt Text!
La Măruță
La Maruta - 05 Februarie 2026

01:28:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
05 Februarie 2026

01:44:53

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
“Balerinii nu mănâncă niciodată” și alte mituri false despre balet. Interviu cu două foste balerine de top

39:06

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Gigi Becali a anunțat două transferuri noi la FCSB: ”Joacă în Olanda. Știe MM”

Sport

Gata, am aflat a doua echipă calificată în semifinalele Coppa Italia! Ploaie de goluri în Atalanta - Juventus