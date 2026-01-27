Unul dintre cei doi medici cardiologi de aici și-a cerut transferul, iar celălalt, o femeie, este în concendiu prenatal.

Cum s-a ajuns la criza de medici

Până de curând la secția de cardiologie din Focșani gărzile erau acoperite de patru medici cardiologi. Unul dintre ei s-a transferat la un alt spital, iar al doilea, o tânără de 31 de ani, este însărcinată și prezintă risc medical. Așa că a plecat în concediu.

În aceste condiții gărzile ar trebui să fie acoperite de ceilalți doi medici. Dar nu se mai poate respecta un orar strict, care presupune odihna după gărzi solicitante. Așa că pacienții cu afecțiuni cardiace au fost trimiși către alte unități sanitare. Conducerea spitalului caută soluții.

Iuliana Mircea, director DSP Vrancea: Încercăm să rezolvăm într-un fel, să aducem medici rezidenți. Să le acordăm niște stimulente și eventual locuințe.

Anul trecut au fost scoase la concurs mai multe posturi de medici cardiologi, dar nu s-a prezentat nimeni.

