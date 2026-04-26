Dispozitivul folosește un sistem inovator, care îi permite să-și corecteze comportamentul în funcție de context, să-și regăsească drumul, dacă se pierde, și să se adapteze anumitor provocări.

El este R1: ghid temporar la Muzeul Palazzo Madama, din Torino. Robotul, dezvoltat de Institutul Italian de Tehnologie din Genova, se deplasează pe lângă opere de artă pe cât de fragile, pe atât de valoroase.

Anna Follo, responsabil digital pentru Fundația Muzeelor din Torino: „Nu ne e teamă că R1 ar putea provoca pagube în muzeu, fiindcă Institutul de Tehnologie a muncit din greu pentru a crea sistemul și ne-a dat multiple asigurări în acest sens”.

Tehnicienii au ales muzeul cu scopul de a testa robotul într-un mediu complex și aglomerat.

Anna Follo, responsabil digital pentru Fundația Muzeelor din Torino: „Am mutat robotul R1 la etajul întâi al muzeului, unde operele nu sunt protejate de vitrine, unde multe sculpturi sunt expuse în spațiu deschis și unde, în plus, este prezent un număr mult mai mare de vizitatori.”

R1 ghidează vizitatorii și, la cerere, oferă informații.

Lorenzo Natale, coordonator al proiectului CONVINCE: „Robotul este capabil să detecteze prezența oamenilor, să își orienteze capul către ei, pentru a crea impresia că dorește să interacționeze cu oamenii. Apoi, folosind un limbaj natural, explică ceea ce se află în săli, povestește istoria diferitelor încăperi și ceea ce poate fi văzut în interiorul acestora.”

În plus, poate detecta și ocoli obstacolele. De asemenea, este capabil să se reorienteze, dacă se pierde prin muzeu.

Lorenzo Natale, coordonator al proiectului CONVINCE: „Robotul poate utiliza camera video pentru a privi pereții și, folosind informații anterioare, va identifica dacă se află într-o anumită sală sau într-alta”.

Vizitatorii au reacționat pozitiv la prezența robotului.

Anna Follo, responsabil digital pentru Fundația Muzeelor din Torino: „Există o mare curiozitate din partea publicului, dar am observat și un grad de stânjeneală în a înțelege cum să interacționeze cu robotul, cum să îl activeze și cum să înceapă experiența cu dispozitivul.”

R1 a fost creat ca parte a unui proiect european, cu un buget de patru milioane de euro.