Sindicaliștii din domeniul medical spun că astfel de unități se confruntă cu un deficit de personal de pază.

Bărbatul de 41 de ani din Buzău avea de ispășit o pedeapsă de șapte ani pentru tâlhărie. Era încarcerat din 2022, în secția exterioară Ojasca a spitalului de psihiatrie Săpoca. Surse din anchetă spun că deținutul a mai avut, recent, izbucniri de violență. Joi, s-a certat cu una dintre asistente. Cu gândul evadării, s-a îmbrăcat gros și a încercat să iasă din spital.

Doi paznici care erau de serviciu, un bărbat și o femeie, au intervenit. Dar amândoi au fost răniți de individul care, în cele din urmă, a fost imobilizat.

Ane Marie Vrapciu, IPJ Buzău: „Ar fi manifestat un comportament agresiv față de doi angajați, un bărbat și o femeie. Persoanele agresate au fost preluate pentru evaluare medicală și îngrijiri de specialitate.”

Adriana Bunilă, purt. cuv. SJU Buzău: „Femeia, în vârstă de 46 de ani, a suferit un traumatism de coloană cervicală, iar bărbatul, în vârstă de 50 de ani, a suferit un traumatism cranio-cerebral prin lovire cu pumnul. Victimele au primit îngrijiri și nu au avut nevoie de internare.”

Între timp, s-a luat decizia ca deținutul să fie permanent sub supraveghere.

După acest incident violent, liderii de sindicat trag un semnal de alarmă.

Grațiela Constantin, lider Sanitas Buzău: „Acest incident trebuie analizat în contextul mai larg al supraglomerării spitalelor de psihiatrie, în special cu pacienți cu regim juridic special. Spitalul de la Săpoca se confruntă cu un deficit de personal de pază, ceea ce pune în pericol atât cadrele medicale, cât și pacienții.”

Gabriela Pîrîu, manager Spitalul de Psihiatrie și pentru măsuri de siguranță Săpoca: „Conducerea spitalului a inițiat o anchetă internă pentru a clarifica circumstanțele care au dus la producerea evenimentului.”

Și polițiștii din Buzău au deschis o anchetă în acest caz.

