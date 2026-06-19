Pe măsură ce sistemul imunitar îmbătrâneşte sau este afectat de boli cronice, unele dintre mecanismele sale de apărare devin mai puţin eficiente. Cercetătorii testează acum o nouă abordare care urmăreşte să refacă anumite funcţii ale sistemului imunitar, cu scopul de a îmbunătăţi răspunsul organismului în faţa unor boli precum cancerul, infecţia cu HIV şi demenţa.

Noul vaccin a fost conceput pentru a reface funcţia unor celule imune afectate prin ţintirea celulelor T epuizate, un tip de globule albe implicate în coordonarea răspunsului imun al organismului.

Vaccinul țintește celulele T epuizate

Primul studiu clinic desfăşurat la om se va concentra asupra acestor celule, care se acumulează odată cu înaintarea în vârstă şi în contextul bolilor cronice. În timp, ele devin mai puţin eficiente în coordonarea protecţiei imunitare, ceea ce poate creşte vulnerabilitatea la îmbolnăvire şi poate reduce capacitatea organismului de a combate infecţiile şi bolile.

Cercetătorii speră că „resetarea” acestor celule va permite sistemului imunitar să recâştige caracteristici asociate unor răspunsuri imune mai tinere şi mai sănătoase.

Cercetătorii vizează boli grave

Vaccinul a fost dezvoltat de compania de biotehnologie SenTcell, fondată de dr. Alessio Lanna de la University College London (UCL) Medicine. Scopul său este de a reactiva aceste celule imune afectate, care au devenit mai puţin eficiente, prin restabilirea capacităţii naturale a sistemului imunitar de a recunoaşte şi de a răspunde la ameninţări.

Dacă se va dovedi eficient, vaccinul ar putea fi utilizat împotriva unor afecţiuni precum cancerul, infecţia cu HIV şi demenţa.

„Persoanele care trăiesc cu HIV pot avea astăzi o viaţă lungă şi sănătoasă datorită progreselor majore în tratament, însă multe dintre ele continuă să prezinte caracteristici ale îmbătrânirii accelerate a sistemului imunitar. Modele similare de disfuncţie imună sunt observate şi în cancer şi în alte boli cronice”, a declarat medicul Alessio Lanna, citat într-un comunicat.

„Acest studiu reprezintă un pas important pentru a evalua dacă putem îmbunătăţi în siguranţă funcţionarea acestor celule imune afectate de îmbătrânire şi boală, şi dacă putem restabili anumite aspecte ale funcţiei imune sănătoase. Obiectivul nostru este să demonstrăm că revitalizarea sistemului imunitar poate deveni o nouă modalitate de tratare a bolilor asociate cu îmbătrânirea şi disfuncţia imunitară”, a adăugat el.

Testele vizează limfocitele T CD4+

Cercetătorii îşi concentrează atenţia asupra limfocitelor T CD4+, adesea descrise drept „dirijorii” sistemului imunitar, deoarece coordonează activitatea altor celule imune implicate în răspunsul la infecţii, cancer şi alte boli.

În interiorul fiecărei celule, cromozomii sunt protejaţi de structuri numite telomeri, care contribuie la prevenirea deteriorării materialului genetic. Odată cu trecerea timpului, telomerii se scurtează progresiv, acest fenomen fiind considerat un marker bine cunoscut al îmbătrânirii biologice.

Ipoteza rămâne în studiu

Studii anterioare de laborator au sugerat că limfocitele T CD4+ readuse la o stare funcţională mai sănătoasă ar putea elibera în circulaţia sanguină structuri care conţin telomeri. Cercetătorii vor să afle dacă aceste structuri ar putea explica modul în care celulele imune revitalizate influenţează sănătatea şi funcţionarea altor ţesuturi din organism.

Totuşi, această ipoteză este încă în curs de investigare şi nu a fost demonstrată până în prezent la oameni.

Programul de cercetare beneficiază de sprijin prin Innovative Licensing and Access Pathway (ILAP), un program al Agenţiei pentru Reglementarea Medicamentelor şi Produselor Medicale din Marea Britanie (MHRA).

Studiul clinic urmează să fie lansat în 2026.