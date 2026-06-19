Bărbatul, care nu a fost identificat, a reușit să se cațere în zona trenului de aterizare înainte ca avionul să decoleze din Tangier, Maroc, relatează METRO.

Aeronava a aterizat pe al doilea cel mai aglomerat aeroport din Marea Britanie. Alarma a fost dată după descoperirea făcută la un avion Airbus A320. Echipa de manipulare a mărfurilor a găsit corpul.

O sursă a declarat pentru The Sun: „Este o tragedie. Echipa de cargo care descărca avionul a avut un șoc îngrozitor. Toată lumea este devastată că cineva ar fi putut fi atât de disperat încât să-și riște viața în acest fel.”

„Poliția a fost chemată după ce corpul unui bărbat a fost găsit în trenul de aterizare al unei aeronave de la aeroportul Gatwick, sosită din Tangier, în jurul orei 11:45, marți, 16 iunie. Ofițerii investighează, iar un raport va fi întocmit pentru medicul legist.”, au declarat polițiștii din Sussex pentru METRO.

Site-ul de urmărire a zborurilor Flightradar24 arată că avionul Airbus a decolat de pe aeroportul Tangier Ibn Battouta în jurul orei 6:23 și a zburat deasupra Spaniei și vestului Franței înainte de a se pregăti să aterizeze la Gatwick conform planului.

Metro a contactat Air Arabia pentru un comentariu.

De ce călătoria în trenul de aterizare este aproape întotdeauna fatală

Călătoria clandestină în compartimentul trenului de aterizare al unui avion este extrem de periculoasă și a dus la numeroase tragedii.

Este cea mai frecventă metodă, iar peste 77% dintre persoanele care au încercat au murit, potrivit Administrației Federale a Aviației din SUA.

Trenul de aterizare îi poate strivi când se retrage, iar degerăturile pot duce la hipotermie, împreună cu niveluri scăzute de oxigen în timpul urcării avionului.

Un alt cadavru a fost găsit în trenul de aterizare al unui avion American Airlines pe aeroportul internațional Charlotte-Douglas în septembrie. Avionul venise dintr-o destinație europeană nedezvăluită.

Deoarece această practică este ilegală, identificarea victimelor poate fi dificilă pentru anchetatori.

În 2019, corpul unui bărbat a căzut dintr-un avion și a aterizat într-o grădină din Clapham, sudul Londrei.

Cadavrul a căzut dintr-un avion venit din Nairobi, Kenya, și a aterizat la doar un metru de un proprietar care se bronza în grădina sa de pe Offerton Road.