Potrivit medicului Adrian Pană, ţările care au luat măsuri şi au educat populaţia să reducă fumatul au înregistrat o scădere a mortalităţii cauzate de cancer.

„Un sfert din toate decesele prin cancer la bărbaţi sunt atribuite cancerului bronho-pulmonar. Prima cauza fără tăgadă este fumatul. Dar întotdeauna veţi auzi: ”Eu am avut un bunic care a trăit până la 100 de ani şi a fumat până la 80 de ani”. Nu are absolut nicio relevanţă o situaţie personală la o asemenea statistică. Ştim că ţările care au fost foarte consecvente în a-şi educa populaţia prin diferite măsuri să reducă prevalenţa fumatului, au înregistrat scăderea mortalităţii prin cancer”, a explicat medicul Adrian Pană.

Totodată, medicul Adrian Pană consideră că bărbaţii sunt mai expuşi la poluare şi la mediile toxice decât femeile, pentru că lucrează în industrii cu un asemenea risc.

„Una e să lucrezi în industria petrochimică sau de construcţii cu pulberi sau minerit, unde întâlneşti preponderent bărbaţi. Iar dacă mai şi fumezi, mai şi consumi alcool, ai parte şi de o poluare atmosferică serioasă, atunci ai absolut totul”, a precizat medicul Adrian Pană.

El susţine că decesele provocate de condiţiile de mediu vor fi tot mai multe şi că Ministerul Mediului trebuie să ia măsuri pentru a scădea nivelul de poluare.