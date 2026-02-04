Studiul, realizat de Isabelle Soerjomataram de la Agenția internațională pentru cercetare în domeniul cancerului (IARC) din Lyon, a ajuns la concluzia că tutunul, alcoolul și infecțiile sunt cei mai des întâlniți factori de risc.

Analiza a estimat că circa 30% dintre cancerele diagnosticate la femeie și 45% dintre cele diagnosticate la bărbați puteau fi evitate. Per ansamblu, dintre cele 18,7 milioane de noi cancere înregistrate la nivel global în 2022, circa 7 milioane puteau fi prevenite, echivalentul a 38% din total.

Cercetătorii au folosit date la nivel global pentru a corela cazurile noi de cancer cu factorii de risc care au o relație cauzală dovedită cu această boală. Studiul a inclus riscuri comportamentale cum ar fi fumatul, dar și expunerea la factori de mediu și profesionali.

Obiceiurile nocive care duc la cancer

Tiparele de risc variază în funcție de regiune și de sex. În Africa Subsahariană, 38% dintre cazurile de cancer în rândul femeilor puteai fi evitate, în comparație cu circa 25% în Africa de Nord și Asia de Vest. În aceste regiuni, infecțiile au fost principala cauză prevenibilă. În Europa, Statele Unite, Canada și Australia, tutunul a fost desemnat factorul de risc dominant.

André Ilbawi, coautor al studiului, care lucrează în cadrul Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), a spus că studiul oferă prima imagine globală a proporției cazurilor de cancer cauzate de factori care pot fi evitați. Acesta a subliniat că înțelegerea tiparelor regionale poate ajuta guvernele și indivizii să ia măsuri specifice în scopul reducerii riscului de cancer.

Potrivit lui Soerjomataram, abordarea cauzelor prevenibile este una dintre cele mai eficiente modalități de a reduce povara în creștere a cancerului la nivel global, care, potrivit OMS, ar putea crește cu 50% până în 2040 dacă tendința actuală se menține.

Alimentele ultra-procesate, un risc

Potrivit unui studiu publicat în Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, o revistă a Asociației americane pentru cercetare în domeniul cancerului, persoanele diagnosticate cu cancer și care consumă o cantitate mare de alimente ultra-procesate (AUP) au un risc de deces din această cauză cu aproape 60% mai mare, informează DPA și PA Media.

Printre alimentele ultra-procesate se numără înghețata, carnea procesată, chipsurile, pâinea produsă în serie, unele cereale pentru mic dejun, biscuiții, semipreparetele și băuturile acidulate.

Studiul, realizat în perioada 2005-2022, a inclus 24.325 de persoane cu vârste de peste 35 de ani la începutul studiului și care locuiau în regiunea Molise din sudul Italiei.

Alimentele AUP conțin deseori niveluri ridicate de grăsimi saturate, sare, zahăr și aditivi, care, potrivit experților, lasă mai puțin loc în dietele oamenilor pentru alimentele cu mai mulți nutrienți.