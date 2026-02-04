Cercetătorii de la Institutul Frazer din cadrul Universităţii Queensland (UQ) din Brisbane au studiat interacţiunile celulare, la rezoluţie celulară, în cazul cancerului pulmonar fără celule mici (Non Small Cell Lung Carcinoma - NSCLC), cea mai comună formă de cancer la plămâni, pentru a înţelege mai bine motivul pentru care anumiţi pacienţi nu răspund la tratamentul bazat pe imunoterapie, a precizat Universitatea Queensland într-un comunicat publicat miercuri.

Utilizând algoritmi de învăţare automată şi abordări computaţionale, noul studiu, publicat în revista Nature Communications, a examinat felul în care celulele interacţionează şi metabolizează glucoza, care ajută cancerul să prospere, a explicat Arutha Kulasinghe, profesor-asociat la Institutul Frazer din cadrul UQ.

Cercetătorii analizează interacțiunile celulare

„Am putut să pătrundem adânc în natura complexă a celulelor, practic să ne uităm la vieţile personale ale celulelor din compoziţia complexă a unei tumori şi am descoperit că anumiţi 'vecini' metabolici erau asociaţi cu reacţia şi rezistenţa la imunoterapie", a precizat Arutha Kulasinghe.

Imunoterapia este costisitoare şi de ea beneficiază doar o parte minoritară din rândul pacienţilor, a mai spus el, adăugând că „este important să înţelegem cum să îi identificăm pe aceşti pacienţi şi pe cei care ar putea avea nevoie de o combinaţie de terapii sau de terapii alternative".

Studiul evidențiază limitele imunoterapiei

Autorul principal al studiului, James Monkman de la Institutul Frazer din cadrul UQ, a declarat că o concentraţie mai mare de glucoză din celulele canceroase a fost asociată cu rezultate mai slabe în urma tratamentelor.

„Ştim că celulele canceroase iubesc zahărul şi am analizat locul în care glucoza este procesată în celule şi locul în care aceasta nu era procesată. Poţi să ai o regiune a tumorii care procesează glucoza într-un mod complet diferit de altă zonă a tumorii", a adăugat el.

Cercetarea propune tratamente personalizate

Următorul pas în cercetarea medicală constă în dezvoltarea unor tratamente ţintite, precum cele cu inhibitori metabolici, pentru a face imunoterapia mai eficientă şi, eventual, pentru a permite o medicină de precizie concepută pentru fiecare tumoare a pacientului. Există deja planuri ce privesc extinderea acestei abordări şi la alte tipuri de cancer, au transmis cercetătorii australieni.