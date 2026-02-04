Prințesa Kate, mesaj emoționant de Ziua Mondială a Cancerului: „Nu sunteți singuri”

Prințesa de Wales a spus de Ziua Mondială a Cancerului că drumul printr-o boală oncologică aduce „momente de teamă și epuizare”, dar și „momente de putere, bunătate și conexiune profundă”.

Într-un videoclip publicat online, Kate, care a anunțat anul trecut că se află în remisie, a descris modul în care boala „atinge atât de multe vieți”, scrie The Times

„De Ziua Mondială a Cancerului, gândurile mele sunt alături de toți cei care se confruntă cu un diagnostic de cancer, urmează un tratament sau își caută drumul prin recuperare. Cancerul atinge atât de multe vieți. Nu doar ale pacienților, ci și ale familiilor, prietenilor și îngrijitorilor care le sunt alături. Așa cum știe oricine a trecut prin această experiență, drumul nu este liniar. Sunt momente de teamă și epuizare. Dar există și momente de putere, bunătate și conexiune profundă. Astăzi este un memento al importanței îngrijirii, înțelegerii și speranței. Vă rog să știți că nu sunteți singuri.”, spune Prințesa Kate în scurtmetrajul care include imagini de la vizita sa oficială la spitalul Royal Marsden din Chelsea.

Palatul Kensington a descris videoclipul drept „o reflecție asupra naturii neliniare a parcursului prin cancer, de la diagnostic până la recuperare”.

Prințesa de Wales, diagnosticată cu cancer acum doi ani

Kate, în vârstă de 44 de ani, a fost diagnosticată cu cancer după o intervenție abdominală majoră în ianuarie 2024.

În martie același an, ea a înregistrat un videoclip în care spunea că a trecut prin „câteva luni incredibil de dificile” după diagnostic, care a venit ca un „șoc uriaș”.

„Testele efectuate după operație au arătat că era prezent cancerul. Echipa mea medicală mi-a recomandat, prin urmare, să urmez un tratament preventiv de chimioterapie, iar acum mă aflu în stadiile incipiente ale acestui tratament”, a spus ea.

Chimioterapia, desfășurată la Royal Marsden, în sud-vestul Londrei, a început la finalul lunii februarie 2024 și a presupus ca prințesa să intre pe o ușă din spate, pentru a-și păstra intimitatea și pentru a evita să fie văzută de alți pacienți înainte de anunțul public.

Prințesa de Wales a revenit emoționată la spital în ianuarie 2025, după ce a fost anunțată drept patroană comună a instituției, alături de soțul ei, Prințul de Wales.

La sosire, ea a glumit spunând că a făcut „atât de multe vizite liniștite” în „secret”, adăugând că este „destul de plăcut” să vadă, în sfârșit, zona de recepție. Le-a spus angajaților: „Sunt extrem de recunoscătoare pentru toată îngrijirea și sprijinul pe care le-am primit aici.”

La începutul acestui an, prințesa a fost însoțită de William într-o vizită la spitalul Charing Cross, unde s-au întâlnit cu pacienți, familii și cadre medicale.

Sursa: The Times

Etichete: printesa Kate, cancer,

Dată publicare:

