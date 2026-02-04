Prințesa Kate, mesaj emoționant de Ziua Mondială a Cancerului: „Nu sunteți singuri”

Prințesa de Wales a spus de Ziua Mondială a Cancerului că drumul printr-o boală oncologică aduce „momente de teamă și epuizare”, dar și „momente de putere, bunătate și conexiune profundă”.

Într-un videoclip publicat online, Kate, care a anunțat anul trecut că se află în remisie, a descris modul în care boala „atinge atât de multe vieți”, scrie The Times

„De Ziua Mondială a Cancerului, gândurile mele sunt alături de toți cei care se confruntă cu un diagnostic de cancer, urmează un tratament sau își caută drumul prin recuperare. Cancerul atinge atât de multe vieți. Nu doar ale pacienților, ci și ale familiilor, prietenilor și îngrijitorilor care le sunt alături. Așa cum știe oricine a trecut prin această experiență, drumul nu este liniar. Sunt momente de teamă și epuizare. Dar există și momente de putere, bunătate și conexiune profundă. Astăzi este un memento al importanței îngrijirii, înțelegerii și speranței. Vă rog să știți că nu sunteți singuri.”, spune Prințesa Kate în scurtmetrajul care include imagini de la vizita sa oficială la spitalul Royal Marsden din Chelsea.

Palatul Kensington a descris videoclipul drept „o reflecție asupra naturii neliniare a parcursului prin cancer, de la diagnostic până la recuperare”.