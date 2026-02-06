Rapidiştii au încercat poarta lui Bălbărău în minutul 14, prin Grameni, apoi portarul oaspeţilor a prins greu mingea, în doi timpi, la şutul lui Kader Keita, din minutul 21. Replica ploieştenilor a venit în minutul 41, când Vali Gheorghe a trimis peste poartă, din careu şi a fost scor alb la pauză.

Giuleştenii au mai bifat o şansă importantă în minutul 67, la şutul lui Leo Bolgado, respins de Bălbărău, pentru ca minutul 72 să aducă deschiderea scorului. Papp a înscris cu o lovitură de cap, la un corner, şi ploieştenii conduceau în Giuleşti.

După trei minute Paşcanu a egalat pentru gazde, marcând cu capul, tot după o lovitură de la colţul terenului. Bălbărău a mai avut două intervenţii in extremis pentru oaspeţi, ultima la Christensen, în minutul 89. Marco Dulca a luat două galbene în ultimele minute şi a fost eliminat, iar Rapid – Petrolul s-a terminat 1-1, cu un punct important reuşit de ploieşteni.

În clasament, Rapid ratează trecerea pe primul loc, rămânând pe doi, cu 49 de puncte, iar Petrolul e pe 12, cu 25 de puncte.

RAPID: Iliev – Cr. Manea, Paşcanu, Leo Bolgado, R. Sălceanu (Borza 46) – Grameni, K. Keita (Hromada 59), Moruţan (T. Christensen 59) – Jambor (Alex Dobre 46), Petrila, Daniel Paraschiv (Koljic 70). ANTRENOR: Constantin Gâlcă

PETROLUL: Bălbărău – Roche (Prce 28), Papp, Guilherme Soares – Ricardinho (Hanca 79), Boţogan (David Paraschiv 78), Jyry, A. Dumitrescu - V. Gheorghe (M. Dulca 62), Chică-Roşă (Grozav 62), Dongmo. ANTRENOR: Eugean Neagoe

Cartonaşe galbene: Sălceanu 30 / Dongmo 17, Roche 19, Jyry 63, Prce 80, M. Dulca 90+3

Arbitri: Marian Barbu - George Neacşu, Alexandru Vodă

Arbitri VAR: Kovacs Szabolcs - Cristina Trandafir