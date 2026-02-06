Rapidiştii au încercat poarta lui Bălbărău în minutul 14, prin Grameni, apoi portarul oaspeţilor a prins greu mingea, în doi timpi, la şutul lui Kader Keita, din minutul 21. Replica ploieştenilor a venit în minutul 41, când Vali Gheorghe a trimis peste poartă, din careu şi a fost scor alb la pauză.

Giuleştenii au mai bifat o şansă importantă în minutul 67, la şutul lui Leo Bolgado, respins de Bălbărău, pentru ca minutul 72 să aducă deschiderea scorului. Papp a înscris cu o lovitură de cap, la un corner, şi ploieştenii conduceau în Giuleşti.

După trei minute Paşcanu a egalat pentru gazde, marcând cu capul, tot după o lovitură de la colţul terenului. Bălbărău a mai avut două intervenţii in extremis pentru oaspeţi, ultima la Christensen, în minutul 89. Marco Dulca a luat două galbene în ultimele minute şi a fost eliminat, iar Rapid – Petrolul s-a terminat 1-1, cu un punct important reuşit de ploieşteni.

În clasament, Rapid ratează trecerea pe primul loc, rămânând pe doi, cu 49 de puncte, iar Petrolul e pe 12, cu 25 de puncte.

Citește și
Emma Răducanu și Sorana Cîrstea se luptă în finala turneului Transylvania Open. Duelul, în direct la Pro Arena și pe VOYO
Emma Răducanu și Sorana Cîrstea se luptă în finala turneului Transylvania Open. Duelul, în direct la Pro Arena și pe VOYO

RAPID: Iliev – Cr. Manea, Paşcanu, Leo Bolgado, R. Sălceanu (Borza 46) – Grameni, K. Keita (Hromada 59), Moruţan (T. Christensen 59) – Jambor (Alex Dobre 46), Petrila, Daniel Paraschiv (Koljic 70). ANTRENOR: Constantin Gâlcă

PETROLUL: Bălbărău – Roche (Prce 28), Papp, Guilherme Soares – Ricardinho (Hanca 79), Boţogan (David Paraschiv 78), Jyry, A. Dumitrescu - V. Gheorghe (M. Dulca 62), Chică-Roşă (Grozav 62), Dongmo. ANTRENOR: Eugean Neagoe

Cartonaşe galbene: Sălceanu 30 / Dongmo 17, Roche 19, Jyry 63, Prce 80, M. Dulca 90+3

Arbitri: Marian Barbu - George Neacşu, Alexandru Vodă

Arbitri VAR: Kovacs Szabolcs - Cristina Trandafir