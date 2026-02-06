Anunțul vine în contextul în care la Washington are loc o reuniune importantă la care se caută soluții pentru reducerea dependenței de China.

Țara noastră are zăcăminte mari din aceste materiale rare planuri pentru noi exploatări, dar și pentru noi uzine de procesare. Unele investiții ar putea fi realizate chiar în colaborare cu americanii.

La Washington au ajuns delegații din aproximativ 50 de țări care au discutat despre un acord privind materiile prime considerate critice. Ca să stimuleze exploatarea și procesarea, Statele Unite intenționează să investeasca sute de miliarde de dolari în sectorul minier.

Ambasada Statelor Unite la București a transmis, pe platforma X, că: „Președintele Trump este ferm angajat să colaboreze cu partenerii noștri internaționali, inclusiv România, pentru a asigura aprovizionarea sigură și fiabilă cu minerale esențiale necesare pentru susținerea sectoarelor noastre de apărare, energie și tehnologie”.

Ambasada spune că România este un aliat strategic în asigurarea viitorului mineralelor critice, prin resursele numeroase și poziția geografică.

SUA și UE vor negocia în următoarele treizeci de zile un plan. România are peste 150 de licențe de explorare sau exploatare și trebuie să monitorizeze stadiul în care se află investițiile.

Oana Țoiu, ministrul de Externe: „Prioritate rămâne atragerea de investiții, vorbim de investiții în interiorul UE, există un fond de peste 3 miliarde pus la dispoziție pentru creșterea rezilienței în zona mineralelor rare, dar vorbim și de creșterea investițiilor comune cu Statele Unite ale Americii pe teritoriul nostru”.

La reuniunea din Statele Unite, americanii au anunțat că au identificat 57 de materii prime critice - adică de mare importanță economică și cu un risc ridicat de întrerupere a aprovizionării.

La nivelul Uniunii Europene au fost declarate 34 de astfel de materiale critice.

Dintre acestea, România are printre altele: nisipuri cuarțoase, grafit, minerale de bor, fosforite, magneziu, germaniu și telurul și pământuri rare. Sunt însă și perspective să descoperim cobalt, niobiu, galiu și minerale din grupul platinei.

Trei proiecte de exploatare de la noi au fost declarate strategice de Comisia Europeană: grafit la Baia de Fier, în Gorj, cupru la Rovina, Hunedoara și magneziu la Budureasa, în Bihor. Astfel, procedurile de autorizare sunt scurtate și birocrația redusă. Uniunea Europeană vrea ca până în 2030 să micșoreze importurile extracomunitare cu 30%.

La Baia de Fier, statul român a început să amenajeze terenul pentru reluarea exploatării - pe care o preconizează pentru finalul lui 2027.

În viitor ar putea să exploateze între 15 și 30 de mii de tone anual; în condițiile în care Norvegia, liderul din Europa din domeniu, produce 10 mii. Materialul este folosit în multe industrii.

Marius Gubernat, director management integrat SALROM S.A: „Tot ceea ce înseamnă bateriile care se folosesc pentru mașinile electrice care sunt în mare vogă. În momentul de față, nu mă rog în domeniul militar, în domeniul medical”.

În viitor, la Baia de Fier grafitul ar putea fi procesat în grafen - cel mai bun conductor de electricitate și căldură din lume, vândut chiar și cu peste 200.000 de dolari per tonă.

În ce privește cuprul, zăcămintele noastre sunt printre cele mai mari din Europa.

Statul român exploatează la Roșia Poieni, în județul Alba - unde produce anual 45 de mii de tone de concentrat de cupru. Prețul cuprului la burse a crescut cu 50% în ultimul an.

Corespondent PRO TV: „Cei din conducere au în plan ca pe lângă aur, cupru și argint, să încerce să exploateze noi metale aflate în minereu. Și ca în următorii 4-5 ani țara noastră chiar să înceapă rafinarea cuprului, la 20 de ani de la închiderea ultimelor uzine. Combinatul ar urma să fie deschis la Abrud, în județul Alba”.

Investițiile în materiile prime critice pot primi finanțare de la stat, prin planul de relansare economică anunțat de Guvern.