Un angajat plătește asigurări pentru alte două persoane. România este țara europeană cu cele mai multe scutiri de plată

Nu e de mirare că suntem pe ultimul loc în Europa în ceea ce privește cheltuielile pe cap de locuitor: doar 1.200 de euro pe an. 19 categorii sunt scutite de plată, dar primesc îngrijiri din partea doctorilor plătiți de cei asigurați.

Medic: „Am avut, acum doi ani, o pacientă venită din unul din județele limitrofe Bucureștiului. Materialele pentru intervenție erau în jur de trei-patru mii de euro. Și-a plătit asigurarea de sănătate la Casa Județeană respectivă, 223 de lei, și a beneficiat de o intervenție de patru mii de euro și sunt aproape convins că nu a mai plătit asigurări de sănătate după ce s-a externat de aici''.

Astfel de situații se întâmplă zilnic. Oamenii care nu au plătit niciodată asigurări de sănătate beneficiază de servicii medicale care uneori sunt de zeci de mii de euro. Și nu vorbim despre urgențele medicale, pentru care doctorii sunt obligați să intervină.

Conform Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, ultimele statistici arată că la noi, puțin peste șase milioane de persoane plătesc asigurarea de sănătate, dar beneficiarii sunt aproximativ 17 milioane de oameni.

Concret, un om care muncește, plătește CASS pentru el și încă două persoane.

Adeverința care schimbă totul

Iar neasigurații își pot schimba statului în persoane asigurate prin completarea la ANAF a unei simple adeverințe.

Mihaela Tănase, purtătorul de cuvânt al CNAS: „Orice persoană care nu obține venituri complează declarația 212 la ANAF își ia angajamentul să plătească contribuția, care este calculată la salariul minim brut pe economie, astfel încât să devină o persoană asigurată''

Astfel, o persoană care nu este asigurată la sănătate, pentru că nu are un salariu și nici nu are o firmă care să îi aducă un venit impozabil, poate da 255 de lei pe lună, timp de șase luni, dar statul îi va asigura tratamentele si intervențiile pentru un an de zile, la fel ca unei persoane angajate care plătește contribuția lună de lună.

Dr. Bogdan Dorobăț: „Rezolvarea unui anevrism nerupt, care nu e o urgență, poate să înceapă de la trei mii de euro și poate să însemne și 15-20 de mii de euro. Și mai sunt pacienții coasigurați. Muncește doar un membru al familiei, celălalt membru nu muncește, nu știm din ce cauze. Dar are calitatea de coasigurat''

România este țara din Uniunea Europeană cu cele mai multe categorii scutite de plata asigurărilor de sănătate: 19. Copiii până în 18 ani, pensionarii, șomerii, deținuții şi persoanele care beneficiază de prestaţii sociale sunt doar câteva dintre ele.

La polul opus, în Germania, doar două categorii sunt scutite de plata asigurărilor de sănătate.

Dată publicare: 29-07-2022 19:45