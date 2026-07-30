Tusea care durează mai mult de 3 săptămâni, lipsa de aer sau apariţia sângelui în spută sunt simptome care trebuie investigate de un medic, deoarece pot indica existenţa unui cancer bronhopulmonar, avertizează medicii au avertizat joi reprezentanţii Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu, în cadrul campaniei dedicate Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Cancerului Bronhopulmonar, potrivit Agerpres.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de unitatea medicală, cancerul bronhopulmonar este diagnosticat frecvent în stadii avansate, deoarece simptomele sunt ignorate sau atribuite altor afecţiuni respiratorii, mai ales în cazul fumătorilor.

"Una dintre cele mai frecvente situaţii pe care le întâlnim este cea a pacientului care spune că tuşeşte 'ca de obicei', pentru că este fumător de mulţi ani. În realitate, atunci când tusea îşi schimbă caracterul, devine mai frecventă, apare noaptea sau este însoţită de sânge, este obligatoriu să fie investigată. Nu trebuie să aşteptăm să treacă de la sine", a afirmat medicul pneumolog Ovidiu Lucuţa, în comunicat.

Printre simptomele care pot sugera existenţa unui cancer pulmonar se numără tusea persistentă sau modificarea unei tuse cronice, eliminarea de sânge prin tuse, lipsa de aer, durerea toracică persistentă, răguşeala, infecţiile respiratorii repetate, scăderea inexplicabilă în greutate, lipsa poftei de mâncare şi oboseala accentuată.

Medici: ”Nu dorim să alarmăm populația, ci să o responsabilizăm”

Medicul a subliniat că prezenţa acestor simptome nu înseamnă automat existenţa cancerului pulmonar, deoarece ele pot apărea şi în cazul bronşitelor, pneumoniilor, bronhopneumopatiei obstructive cronice sau al altor boli respiratorii.

"Tocmai de aceea este necesar consultul unui specialist, care stabileşte investigaţiile potrivite şi diagnosticul corect", a explicat pneumologul Ovidiu Lucuţa.Specialiştii avertizează şi asupra automedicaţiei, în special asupra administrării de antibiotice fără recomandarea medicului sau a folosirii siropurilor de tuse timp de mai multe săptămâni. Tratamentul simptomatic poate întârzia diagnosticarea unei boli grave, dacă manifestările persistă.

Consultul pneumologic este recomandat în special fumătorilor şi foştilor fumători, persoanelor cu vârsta de peste 50 de ani, celor expuse profesional la praf, azbest, radon sau alte substanţe toxice, precum şi persoanelor cu antecedente familiale de cancer pulmonar.

"Nu dorim să alarmăm populaţia, ci să o responsabilizăm. Medicina are astăzi resurse importante pentru diagnostic şi tratament, însă acestea trebuie folosite la timp. Cu cât pacientul ajunge mai devreme la pneumolog, cu atât cresc şansele unei evoluţii favorabile", a mai transmis medicul sibian.