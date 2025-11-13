Radonul, inamicul tăcut din casele noastre. Medicii avertizează asupra riscurilor pentru sănătatea pulmonară

Radonul – inamicul tăcut care ne poate îmbolnăvi în propriile case. Nu-l vezi, nu-l miroși, nu-l simți.

Și totuși, radonul este acolo – un gaz radioactiv natural, care se poate acumula în casele noastre fără ca măcar să știm. Iar efectele pot fi grave. Specialiștii atrag atenția că radonul este al doilea factor de risc pentru cancerul pulmonar, după fumat.

Conf. Dr. Beatrice Mahler, medic primar pneumolog: „Radonul este prezent în scoarța terestră și, în aer liber, nu este periculos. Problema apare când se acumulează în spații închise, slab ventilate.

În aceste condiții, radonul se fixează pe mucoasa căilor respiratorii și iradiază local celulele, determinând modificări la nivelul nucleului acestora – primul pas spre cancerul pulmonar. Din păcate, în România nu avem încă o hartă completă a concentrației de radon la nivel național; există doar studii parțiale, cum este cel din Transilvania.”

Cum ne putem proteja?

Conf. Dr. Beatrice Mahler, medic primar pneumolog: „Există posibilitatea de a măsura nivelul de radon, dar ar fi ideal ca monitorizarea să fie realizată de autorități, pentru că vorbim despre o problemă de sănătate publică, nu una individuală. În general, locuințele trebuie să fie bine ventilate și aerisite. O casă curată și cu aer proaspăt este esențială pentru sănătatea plămânilor. Fumatul în interior, odorizantele de cameră folosite în exces sau soluțiile de curățenie utilizate necorespunzător pot aduce în casă substanțe toxice care, în timp, afectează sănătatea respiratorie.”

Diagnosticul cancerului pulmonar

Conf. Dr. Beatrice Mahler, medic primar pneumolog: „Din păcate, diagnosticul precoce este o excepție în România. Majoritatea cazurilor sunt descoperite în stadii avansate. Pe lângă fumat și poluare, există și alți factori specifici țării noastre – de exemplu, azbestul. Deși utilizarea lui este interzisă, multe locuințe vechi de la țară au încă plăci de azbest, care, odată deteriorate, eliberează fibre cancerigene.”

Care sunt simptomele cancerului pulmonar?

Conf. Dr. Beatrice Mahler, medic primar pneumolog: „Scăderea în greutate este un semn frecvent. De asemenea, durerea toracică apare atunci când tumora invadează zone cu terminații nervoase – coaste, coloană sau pleură – ceea ce indică un stadiu avansat. Un alt simptom este hemoptizia (scuiparea de sânge), care trebuie investigată de urgență, chiar dacă nu întotdeauna indică un cancer. Depistarea precoce se face doar proactiv, prin screening.

Din septembrie a început primul proiect de screening național pentru cancerul pulmonar în România, finanțat de Ministerul Fondurilor Europene.



Metodologia este în lucru, dar proiectul prevede utilizarea computerului tomograf cu doză redusă de radiații. România va fi printre puținele țări din Europa care implementează un astfel de program – până acum, doar Polonia are un screening național complet. Am realizat și o hartă a incidenței cancerului pulmonar, identificând zonele cele mai afectate: regiunile miniere din jurul Munților Apuseni, vestul țării (unde nivelul de poluare PM2.5 este ridicat) și Câmpia Română, unde expunerea la pesticide și insecticide ar putea fi un factor agravant”.

