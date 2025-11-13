Radonul, inamicul tăcut din casele noastre. Medicii avertizează asupra riscurilor pentru sănătatea pulmonară

Doctor de bine
13-11-2025 | 11:28
×
Codul embed a fost copiat

Radonul – inamicul tăcut care ne poate îmbolnăvi în propriile case. Nu-l vezi, nu-l miroși, nu-l simți.

autor
Liliana Curea

Și totuși, radonul este acolo – un gaz radioactiv natural, care se poate acumula în casele noastre fără ca măcar să știm. Iar efectele pot fi grave. Specialiștii atrag atenția că radonul este al doilea factor de risc pentru cancerul pulmonar, după fumat.

Conf. Dr. Beatrice Mahler, medic primar pneumolog: „Radonul este prezent în scoarța terestră și, în aer liber, nu este periculos. Problema apare când se acumulează în spații închise, slab ventilate.

În aceste condiții, radonul se fixează pe mucoasa căilor respiratorii și iradiază local celulele, determinând modificări la nivelul nucleului acestora – primul pas spre cancerul pulmonar. Din păcate, în România nu avem încă o hartă completă a concentrației de radon la nivel național; există doar studii parțiale, cum este cel din Transilvania.”

Cum ne putem proteja?

Citește și
slujba de inviere la vatican
Cine a adus Lumina în locul Papei Francisc. Suveranul Pontif e în convalescență, după infecția la plămâni

Conf. Dr. Beatrice Mahler, medic primar pneumolog: „Există posibilitatea de a măsura nivelul de radon, dar ar fi ideal ca monitorizarea să fie realizată de autorități, pentru că vorbim despre o problemă de sănătate publică, nu una individuală. În general, locuințele trebuie să fie bine ventilate și aerisite. O casă curată și cu aer proaspăt este esențială pentru sănătatea plămânilor. Fumatul în interior, odorizantele de cameră folosite în exces sau soluțiile de curățenie utilizate necorespunzător pot aduce în casă substanțe toxice care, în timp, afectează sănătatea respiratorie.”

Diagnosticul cancerului pulmonar

Conf. Dr. Beatrice Mahler, medic primar pneumolog: „Din păcate, diagnosticul precoce este o excepție în România. Majoritatea cazurilor sunt descoperite în stadii avansate. Pe lângă fumat și poluare, există și alți factori specifici țării noastre – de exemplu, azbestul. Deși utilizarea lui este interzisă, multe locuințe vechi de la țară au încă plăci de azbest, care, odată deteriorate, eliberează fibre cancerigene.”

Care sunt simptomele cancerului pulmonar?

Conf. Dr. Beatrice Mahler, medic primar pneumolog: „Scăderea în greutate este un semn frecvent. De asemenea, durerea toracică apare atunci când tumora invadează zone cu terminații nervoase – coaste, coloană sau pleură – ceea ce indică un stadiu avansat. Un alt simptom este hemoptizia (scuiparea de sânge), care trebuie investigată de urgență, chiar dacă nu întotdeauna indică un cancer. Depistarea precoce se face doar proactiv, prin screening.

Din septembrie a început primul proiect de screening național pentru cancerul pulmonar în România, finanțat de Ministerul Fondurilor Europene.

Metodologia este în lucru, dar proiectul prevede utilizarea computerului tomograf cu doză redusă de radiații. România va fi printre puținele țări din Europa care implementează un astfel de program – până acum, doar Polonia are un screening național complet. Am realizat și o hartă a incidenței cancerului pulmonar, identificând zonele cele mai afectate: regiunile miniere din jurul Munților Apuseni, vestul țării (unde nivelul de poluare PM2.5 este ridicat) și Câmpia Română, unde expunerea la pesticide și insecticide ar putea fi un factor agravant”.

30 de ani de PRO TV. 2007 - Anul care a marcat începutul unei Românii, care și-a luat destinul european în propriile mâini

Sursa: Pro TV

Etichete: doctor de bine, sanatate, investigatii, cancer pulmonar,

Dată publicare: 13-11-2025 11:28

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali i-a adus soția în România ca să îl țină ”din scurt”: ”I-am plătit bilet!”
Gigi Becali i-a adus soția în România ca să îl țină ”din scurt”: ”I-am plătit bilet!”
Citește și...
Risc major la Spitalul de Pediatrie din Ploiești. Copiii pot dezvolta infecții grave la plămâni de la o bacterie din apă
Stiri actuale
Risc major la Spitalul de Pediatrie din Ploiești. Copiii pot dezvolta infecții grave la plămâni de la o bacterie din apă

La peste o lună de când bacilul Piocianic a fost depistat în reţeaua Spitalului de Pediatrie din Ploieşti, bacteria este în continuare prezentă în reţeaua de apă a unităţii sanitare, a anunțat primarul municipiului Ploieşti, Mihai Poliţeanu.

Cine a adus Lumina în locul Papei Francisc. Suveranul Pontif e în convalescență, după infecția la plămâni
Stiri externe
Cine a adus Lumina în locul Papei Francisc. Suveranul Pontif e în convalescență, după infecția la plămâni

Basilica Sfântul Petru din Vatican a fost neîncăpătoare în noaptea de sâmbătă spre duminică, pentru credincioșii romano-catolici care au participat la Liturghia Pascală.

Tot mai multe fragmente de plastic se infiltrează în creierul uman. Ce se întâmplă în inimă, plămâni și ficat
Stiri Sanatate
Tot mai multe fragmente de plastic se infiltrează în creierul uman. Ce se întâmplă în inimă, plămâni și ficat

Mostrele de creier uman prelevate la autopsii, la începutul anului 2024, conțineau mai multe fragmente minuscule de plastic decât cele analizate în urmă cu opt ani.

Recomandări
Centrul Londrei, transformat într-un „oraș de corturi”: migranți români, bulgari și din Orientul Mijlociu trăiesc pe stradă
Stiri externe
Centrul Londrei, transformat într-un „oraș de corturi”: migranți români, bulgari și din Orientul Mijlociu trăiesc pe stradă

Este una dintre cele mai cunoscute artere comerciale din Marea Britanie, găzduind magazine de top și inclusiv filiala istorică a magazinului de mobilă de lux Heal’s, scrie DailyMail

Marco Rubio, despre incursiunile Rusiei cu drone în spaţiul aerian al mai multor ţări, inclusiv România: „Nu ne plac”
Stiri externe
Marco Rubio, despre incursiunile Rusiei cu drone în spaţiul aerian al mai multor ţări, inclusiv România: „Nu ne plac”

Secretarul de stat Marco Rubio, într-un răspuns transmis publicației Kyiv Post, a calificat încălcările frontierelor drept „provocări” și a reafirmat „angajamentul ferm” față de apărarea NATO.

 

Explozie urmată de incendiu, într-un bloc din Balș. Planul Roșu de Intervenție a fost activat. FOTO
Stiri actuale
Explozie urmată de incendiu, într-un bloc din Balș. Planul Roșu de Intervenție a fost activat. FOTO

O explozie urmată de incendiu a distrus joi o garsonieră din Balș, județul Olt. Două persoane au suferit arsuri, iar alte trei au avut atacuri de panică. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 13 Noiembrie 2025

03:27:53

Alt Text!
La Măruță
12 Noiembrie 2025

01:30:06

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
12 Noiembrie 2025

01:45:03

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28