Nature explorează, într-un film, domeniul în plină expansiune al controlului cancerului.

Cercetările de ultimă oră evidențiază o legătură esențială între inflamație și cancer, care, potrivit unei echipe internaționale de cercetători, oferă o oportunitate promițătoare.

Oamenii de știință consideră că un test de sânge, combinat cu medicamente antiinflamatoare relativ simple, ar putea fi tot ceea ce este necesar pentru a identifica persoanele expuse riscului și pentru a preveni apariția cancerului pulmonar.

Organizația Mondială a Sănătății estimează că, în 2022, 1,8 milioane de persoane au decedat din cauza cancerului pulmonar. Aceasta reprezintă cu aproximativ 900.000 de decese mai mult decât cele cauzate de următoarea formă de cancer ca letalitate: cancerul colorectal.

Cancerul pulmonar a fost mult timp asociat cu fumatul. Având în vedere că fumatul și-a pierdut din popularitate în ultimele decenii, ne-am putea aștepta ca această boală să-și piardă statutul de principală cauză de deces. Însă și persoanele care nu au fumat niciodată pot face cancer pulmonar - în Asia, acest grup reprezintă aproximativ 30% din cazuri. O mare parte dintre persoanele care nu au fumat niciodată, dar care suferă de această boală, sunt femei. Acest lucru a evidențiat o diferență între bărbați și femei, care i-a determinat pe unii cercetători să concluzioneze că maladia la femei este o afecțiune distinctă.

Depistarea precoce este esențială pentru îmbunătățirea rezultatelor tratamentului cancerului pulmonar, iar persoanele cu risc ridicat de a dezvolta această boală pot beneficia de examinări de rutină pentru depistarea timpurie a tumorilor. Cu toate acestea, autoritățile din domeniul sănătății se confruntă cu dificultăți în stabilirea criteriilor de eligibilitate pentru astfel de screeninguri. Tinerii și nefumătorii, de exemplu, nu sunt de obicei eligibili și, în consecință, sunt adesea diagnosticați prea târziu pentru ca tratamentul să mai fie eficient.

Noile medicamente dau speranțe cercetătorilor

Deși situația generală rămâne gravă, se întrevăd raze de speranță. Noile medicamente care vizează mutații specifice generatoare de cancer se dovedesc a fi extrem de eficiente. Un medicament aprobat în 2025, de exemplu, încetinește creșterea tumorii și împiedică formațiunea de vase sanguine de care aceasta are nevoie pentru a se menține. Cercetătorii își perfecționează, de asemenea, înțelegerea modului în care anumite celule canceroase pulmonare seamănă cu neuronii - o descoperire care ar putea duce la terapii mai eficiente pentru cancerele pulmonare care se răspândesc la creier.

La nivel global, povara cancerului pulmonar nu este distribuită uniform. Anumite regiuni din Asia sunt afectate în mod disproporționat, în parte din cauza prevalenței continue a fumatului în aceste zone. De asemenea, persoanele de origine africană din întreaga lume se află într-o situație deosebit de dezavantajoasă.