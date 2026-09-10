Potrivit datelor oficiale, cel puțin un copil 10 este obez și mai puțin de 2 din 10 fac suficient sport, așa cum recomandă Organizația Mondială a Sănătății. În școli, profesorii și specialiștii încearcă să-i convingă pe elevi să aleagă mișcarea și o alimentație echilibrată.

Fată: „Viața mea era fast-food, dulciuri. Am plecat de la 101 kg și am ajuns la 84-83”.

Băiat: „Fast-food, în general, îmi place să mănânc cel mai mult”.

Cu astfel de preferințe culinare, nu e de mirare că, în România, numărul copiilor și adolescenților care au probleme cu greutatea a atins cote alarmante. Un raport prezentat de Institutul Național de Sănătate Publică arată că 1 din 3 băieți și una din 4 fete cu vârsta între 7 și 9 ani sunt supraponderali. Iar datele din Atlasul Mondial al Obezității ne spun că, între 5 și 19 ani, avem peste 765 de mii de copii și adolescenți cu suprapondere și obezitate.

Corespondent Știrile ProTV: „Doar aproximativ 40% dintre adolescenți consumă fructe și legume cel puțin o dată pe zi, în condițiile în care OMS recomandă un consum zilnic de cel puțin 400 g. Și 1 din 4 băieți și 1 din 5 fete nu au consumat cereale la micul dejun. Și la fel de rău este faptul că același procent a mâncat fast-food de mai multe ori într-o săptămână”.

Iar când vine vorba de mișcare, în liceu, mai puțin de 2 din 10 elevi ating nivelul de activitate fizică recomandat de Organizația Mondială a Sănătății, adică minimum 60 de minute de activitate fizică pe zi.

Alexandru Gruia, prof. sport: „Vin de la română, matematică și văd ora de sport ca pe o relaxare, simțim uneori nemulțumirea copiilor că trebuie să lucrăm.

Reporter: Cu alimentația cum stau?

Alexandru Gruia, prof. sport: Asta pleacă și de acasă, eu degeaba îi spun că trebuie să mănânce un măr după efort, dacă de acasă are un sandviș”.

Dr. Iulia Țincu, medic primar gastroenterologie Gomoiu: „Tratăm un număr de copii din ce în ce mai mare care ni se adresează cu încărcare grasă a ficatului, cu modificări ale colesterolului, valori crescute ale hipertensiunii arteriale și chiar diabet de tip 2”.

INSP derulează și în acest an școlar o campanie de conștientizare a unui stil de viață sănătos.

O farfurie nutritivă include multe fructe și legume, cereale integrale și proteine de calitate. Pentru copii, este important ca întreaga familie să adopte obiceiuri alimentare sănătoase.