Scenele șocante s-au derulat pe A1, în zona ieșirii spre Orțișoara.

O cameră de bord l-a filmat pe bărbatul care venea pe contrasens. În imagini se observă că mașina lui este avariată, pentru că anterior lovise trei autoturisme.

Din fericire, nu au existat și victime. Totuși, bărbatul nu a oprit și a continuat să conducă, apoi a oprit pe banda de urgență, după ce a parcurs în total doi kilometri pe contrasens.

Acolo l-au găsit polițiștii, alertați de șoferii din trafic, care au sunat disperați la 112.

La volan era un bărbat de 73 de ani, care a fost dus la audieri. Nu băuse înainte, dar nu a reușit să explice cum a ajuns pe contrasens.

El a rămas fără permis pentru 150 de zile și a fost amendat cu peste 4 mii de lei, după ce i-a pus în pericol pe cei aflați în trafic.