Motivul este incredibil: a vrut să le arate prietenilor lui că poate să îl bată pe bărbatul de 25 ani. Incidentul a avut loc în faţa unui supermarket din oraş, iar o cameră de supraveghere a surprins momentul în care sportivul își atacă victima cu pumnii, iar după ce aceasta s-a prăbuşit a continuat să dea şi cu piciorul.

Angajaţii magazinului au sunat la 112 când au găsit victima inconştientă. Agresorul este legitimat ca boxer la CSM Bacău, însă antrenorul său spune că de trei luni nu a mai dat pe la club.

După episodul violent, tânărul lovit a avut nevoie de mai multe zile de îngrijiri medicale.