Studiu: Sucurile cu aditivi și coloranți sunt la fel de nocive precum alcoolul

Sucurile cu aditivi și coloranți sunt la fel de nocive precum alcoolul. Este concluzia unui studiu realizat în Germania.

Un singur pahar pe zi poate să afecteze grav ficatul. Iar cele cu zero calorii sunt chiar mai periculoase decât cele cu zahăr, în ciuda percepției consumatorilor. Băute zilnic, chiar și în cantități moderate, sucurile pot duce la diagnosticul de ficat gras, spun oamenii de știință.

În studiul realizat de oamenii de știință din Germania au fost incluși 124 de mii de germani care aveau o stare bună de sănătate. Peste zece ani, 1.200 dintre ei aveau ficat gras, iar dintre aceștia, cei mai mulți erau consumatori de băuturi dulci. Concluzia: un singur pahar de suc pe zi poate crește cu 50 la sută riscul de a dezvolta ficat gras.

Dr. Christian Flügel-Bleienheuft, doctor: „Cu cât înmagazinăm mai multă grăsime în celule, cu atât funcția ficatului este mai afectată, pentru că celulele nu-și mai pot face treaba, adică să realizeze detoxifierea organismului și alte funcții similare.”

Bărbat: „E șocant să afli așa ceva. Evident, te îngrijorează.”

În cazul băuturilor cu zero calorii, adică cele care conțin îndulcitori artificiali în loc de zahăr, procentul crește până la 60 la sută. Vestea bună este că ficatul se poate reface printr-o dietă sănătoasă și multă mișcare. În plus, chiar medicii spun că nu este un pericol dacă bem ocazional un pahar cu suc.

