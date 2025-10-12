Studiu: Sucurile cu aditivi și coloranți sunt la fel de nocive precum alcoolul

Stiri Sanatate
12-10-2025 | 09:06
×
Codul embed a fost copiat

Sucurile cu aditivi și coloranți sunt la fel de nocive precum alcoolul. Este concluzia unui studiu realizat în Germania.

autor
Știrile PRO TV

Un singur pahar pe zi poate să afecteze grav ficatul. Iar cele cu zero calorii sunt chiar mai periculoase decât cele cu zahăr, în ciuda percepției consumatorilor. Băute zilnic, chiar și în cantități moderate, sucurile pot duce la diagnosticul de ficat gras, spun oamenii de știință.

În studiul realizat de oamenii de știință din Germania au fost incluși 124 de mii de germani care aveau o stare bună de sănătate. Peste zece ani, 1.200 dintre ei aveau ficat gras, iar dintre aceștia, cei mai mulți erau consumatori de băuturi dulci. Concluzia: un singur pahar de suc pe zi poate crește cu 50 la sută riscul de a dezvolta ficat gras.

Dr. Christian Flügel-Bleienheuft, doctor: „Cu cât înmagazinăm mai multă grăsime în celule, cu atât funcția ficatului este mai afectată, pentru că celulele nu-și mai pot face treaba, adică să realizeze detoxifierea organismului și alte funcții similare.”

Bărbat: „E șocant să afli așa ceva. Evident, te îngrijorează.”

Citește și
coca cola
Bărbat arestat în Hong Kong după ce a pus timp de un an pe rafturile magazinelor sticle de Coca Cola amestecată cu urina sa

În cazul băuturilor cu zero calorii, adică cele care conțin îndulcitori artificiali în loc de zahăr, procentul crește până la 60 la sută. Vestea bună este că ficatul se poate reface printr-o dietă sănătoasă și multă mișcare. În plus, chiar medicii spun că nu este un pericol dacă bem ocazional un pahar cu suc.

Călătorie a credinței, la Iași. Coada la racla Sfintei Parascheva depășește 5 km. O fetiță se roagă ”să nu-i mai fie frică”

Sursa: Pro TV

Etichete: studiu, germania, sucuri,

Dată publicare: 12-10-2025 08:30

Articol recomandat de sport.ro
O țară aflată în anarhie, la un pas de calificare la CM 2026! Naționala joacă în exil, iar capitala e controlată de bande criminale
O țară aflată în anarhie, la un pas de calificare la CM 2026! Naționala joacă în exil, iar capitala e controlată de bande criminale
Citește și...
Un pahar de suc de fructe are același număr de calorii ca un pahar de bere. Alimentele cu cel mai mare conținut de fructoză
Stiri actuale
Un pahar de suc de fructe are același număr de calorii ca un pahar de bere. Alimentele cu cel mai mare conținut de fructoză

Fructele sunt alimente excepționale. Cu o condiție, să nu depășească 300 grame pe zi. Detalii chiar acum, la „Doctor de bine”.

Bărbat arestat în Hong Kong după ce a pus timp de un an pe rafturile magazinelor sticle de Coca Cola amestecată cu urina sa
Stiri externe
Bărbat arestat în Hong Kong după ce a pus timp de un an pe rafturile magazinelor sticle de Coca Cola amestecată cu urina sa

Un bărbat din Hong Kong a fost arestat după ce a plasat timp de un an pe rafturile mai multor magazine din oraș sticle de Coca Cola în care introdusese și urina sa. Un copil a ajuns la spital după ce a băut un astfel de suc contaminat cu urină.

Efectul nebănuit care se declanșează în corp dacă beți un litru de suc
Stiri Sanatate
Efectul nebănuit care se declanșează în corp dacă beți un litru de suc

Nutriționistul Mihaela Bilic îndeamnă oamenii să consume cu moderație mâncarea fast-food, dulciurile, sucurile și alte ronțăieli.

Recomandări
Summit pentru pace în Fâșia Gaza, organizat în Egipt, în prezența lui Trump. Eliberarea ostaticilor începe luni dimineață
Stiri externe
Summit pentru pace în Fâșia Gaza, organizat în Egipt, în prezența lui Trump. Eliberarea ostaticilor începe luni dimineață

Preşedinţii egiptean Abdel Fattah al-Sissi şi american Donald Trump vor prezida luni la Sharm el-Sheikh un „summit pentru pace”, în prezenţa „liderilor a peste 20 de ţări”, a anunţat sâmbătă Preşedinţia egipteană într-un comunicat.

Cea mai mare bancă din Europa recomandă clienților săi achiziția de titluri de stat în lei. ”Credem că este timpul”
Stiri Economice
Cea mai mare bancă din Europa recomandă clienților săi achiziția de titluri de stat în lei. ”Credem că este timpul”

Englezii de la HSBC, cea mai mare bancă din Europa după active, recomandă clienților să cumpere titluri de stat în lei. Analiștii arată că România oferă cele mai mari dobânzi din regiune, iar situația politică s-a calmat.

Mii de hectare de pădure, distruse de un gândac. Uscați de nepăsare – un reportaj ”România, te iubesc!”, duminică, la PRO TV
Romania, te iubesc!
Mii de hectare de pădure, distruse de un gândac. Uscați de nepăsare – un reportaj ”România, te iubesc!”, duminică, la PRO TV

Viitorul nostru nu sună bine. Pădurile se usucă, este o realitate pe care o vedem tot mai des. Peste câțiva ani, nu foarte mulți, este posibil, dacă nu luăm măsuri acum, să vedem stejarul, bradul sau teiul doar în poze.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 11 Octombrie 2025

30:10

Alt Text!
Superspeed
S9E22

22:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 22

21:59

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Bogdan Drăcea la Întrebarea mesei rotunde

43:21

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28