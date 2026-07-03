Cercetătorii care au urmărit peste 90.000 de persoane pe parcursul unui deceniu au constatat că statul pe scaun sau culcatul în timp ce se află în stare de veghe pentru mai mult de 30 de minute într-o singură perioadă a zilei era asociat cu un risc crescut de deces din cauza cancerului. Rezultatele sugerează că riscul creşte cu fiecare oră suplimentară de inactivitate continuă.

Cu toate acestea, cercetătorii au descoperit, de asemenea, că întreruperea perioadelor de comportament sedentar mai lungi de 30 de minute cu momente de activitate fizică ar putea contribui la reducerea riscului. Faptul de a te ridica din scaun la fiecare jumătate de oră, chiar şi pentru o scurtă plimbare prin birou, ar putea face minuni pentru sănătatea ta, au afirmat aceştia.

Dr. Frederick Ho, autorul principal al studiului de la Universitatea din Glasgow, a declarat: „Datele noastre arată că statul pe scaun mai mult de 30 de minute la rând este asociat în mod special cu un risc mai mare de cancer. Vestea bună este că întreruperea perioadelor de stat pe scaun cu ceva atât de simplu precum o scurtă plimbare ar putea avea un efect protector”.

„Ghidurile actuale privind sănătatea pun un accent puternic pe exerciţiile fizice moderate sau intense, dar concluziile noastre arată că mişcarea uşoară nu ar trebui ignorată. În viitor, studiile clinice ne vor ajuta să depăşim recomandările generale şi să elaborăm strategii personalizate pentru a reduce timpul petrecut în poziţie şezândă”, a completat specialistul.

Cum influențează comportamentul sedentar riscul de cancer

Rezultatele studiului, publicate în revista Plos Medicine, s-au concentrat asupra efectelor asupra sănătăţii ale comportamentului sedentar prelungit în viaţa de zi cu zi. Deşi perioadele îndelungate petrecute în poziţie şezândă sau culcată în timpul stării de veghe au fost asociate de mult timp cu un risc crescut de boli cardiovasculare şi de anumite tipuri de cancer, cercetătorii afirmă că se cunosc mai puţine lucruri despre faptul dacă modul în care se acumulează timpul petrecut în poziţie sedentară influenţează, de asemenea, sănătatea.

Cercetătorii au descoperit că înlocuirea timpului petrecut în poziţie sedentară cu perioade de activitate fizică ar putea contribui la reducerea unei serii de riscuri de cancer. Printre activităţile benefice s-au numărat mersul lent şi treburile casnice.

Echipa a analizat datele provenite de la dispozitivele portabile purtate de peste 91.000 de participanţi la UK Biobank, care au fost urmăriţi timp de 12 ani, în medie.

Rezultatele sugerează că inactivitatea prelungită, cu o durată de peste 30 de minute, a fost asociată cu riscuri de cancer. Fiecare oră suplimentară de inactivitate prelungită pe zi a fost asociată cu o creştere de 10% a riscului de deces din cauza cancerului.

Cât ajută mișcarea în reducerea riscului

Cu toate acestea, înlocuirea perioadelor îndelungate de inactivitate cu mişcare pare să reducă acest risc. Înlocuirea unei ore de comportament sedentar pe zi cu activitate fizică uşoară, cum ar fi călcatul rufelor sau spălatul vaselor, a fost asociată cu o scădere cu 12% a riscului de deces din cauza cancerului.

Înlocuirea a 30 de minute de inactivitate pe zi cu 30 de minute de activitate fizică moderată, cum ar fi mersul pe jos într-un ritm mediu, a fost asociată cu o scădere a riscului cu 8%.

Studiul a arătat că riscul era cu 22% mai mic atunci când cinci minute de inactivitate erau înlocuite cu cinci minute de activitate fizică intensă în fiecare zi.

Cercetarea a avut anumite limitări, printre care faptul că cercetătorii au efectuat o analiză statistică a unui studiu observaţional, astfel încât nu au putut demonstra existenţa unei relaţii de cauzalitate.