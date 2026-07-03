Cercetătorii au analizat datele a peste 350.000 de participanți din cadrul UK Biobank, care nu aveau ciroză sau cancer hepatic la începutul studiului și le-au urmărit evoluția timp de 13 ani.

Ei au constatat că persoanele care beau cinci sau mai multe cești de cafea pe zi aveau un risc cu 32% mai mic de a dezvolta ciroză, o probabilitate cu 47% mai redusă de a face cancer hepatic și un risc cu 42% mai mic de deces cauzat de boli ale ficatului, scrie euronews.com.

Un studiu din 2023 a arătat că bolile hepatice sunt responsabile pentru două milioane de decese anual, reprezentând 4% din totalul deceselor la nivel mondial. Aproximativ două treimi dintre aceste decese se înregistrează în rândul bărbaților.

Participanții care consumau mai multă cafea prezentau, de asemenea, niveluri mai scăzute de grăsime hepatică, fier acumulat în ficat, fibroză și inflamație hepatică.

Analizele de sânge ale consumatorilor de cafea au indicat niveluri mai ridicate ale proteinelor asociate cu o funcționare sănătoasă a ficatului și niveluri mai scăzute ale proteinelor legate de cicatrizare și inflamație.

„Rezultatele noastre susțin consumul moderat de cafea în cazul persoanelor care deja o consumă și o tolerează bine”, a declarat autorul principal al studiului, Ju Dong Yang.

„Totuși, nu am recomanda ca cineva să înceapă să bea cafea exclusiv pentru protecția ficatului doar pe baza acestui studiu”, a adăugat medicul.

Beneficiile cafelei

Atât cafeaua cu cofeină, cât și cea decofeinizată au prezentat asocieri similare, ceea ce sugerează că beneficiile nu sunt determinate exclusiv de cofeină.

Potrivit autoarei studiului, Shelly Lu, cafeaua influențează sănătatea ficatului prin efectele sale asupra inflamației și proceselor de cicatrizare, oferind direcții pentru cercetări viitoare care să stabilească cine beneficiază cel mai mult de aceste efecte.

Cea mai puternică asociere a fost observată în cazul consumului de aproximativ trei-patru cești pe zi. Totuși, chiar și un consum moderat – una până la două cești pe zi – a fost asociat cu un risc semnificativ mai redus de boli hepatice.

Don Yang a subliniat că prevenția ar trebui să se concentreze în continuare pe menținerea unei greutăți corporale sănătoase, limitarea consumului de alcool, practicarea regulată a exercițiilor fizice și controlul glicemiei, tensiunii arteriale și colesterolului.

Consumul ridicat de cofeină poate provoca creșterea ritmului cardiac, palpitații, hipertensiune arterială, anxietate și tulburări ale somnului.

În general, cantitatea considerată sigură pentru majoritatea adulților este de până la 400 de miligrame de cofeină pe zi, echivalentul a aproximativ patru cești de ceai sau cafea.