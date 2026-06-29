În contextul unei creșteri îngrijorătoare a cazurilor de cancer la tineri, cercetări recente arată că persoanele sub 50 de ani îmbătrânesc mai rapid decât generațiile anterioare. Cei născuți între 1965 și 1974 prezintă o vârstă biologică mai ridicată — adică un nivel mai mare de „uzură” la nivel celular și molecular — comparativ cu cei născuți între 1950 și 1954, potrivit unui studiu publicat în revista „Nature Medicine”.

Același fenomen a fost observat și la participanții născuți între 1990 și 1999, care au arătat o îmbătrânire biologică mai accentuată decât cei născuți între 1965 și 1969, scrie euronews.com.

„Rezultatele noastre sugerează că unii adulți mai tineri ar putea experimenta aceste modificări biologice mai devreme decât era de așteptat, iar acest lucru ar putea fi legat de creșterea ratelor de cancer observate la generațiile mai tinere”, a declarat Yin Cao, profesor asociat de chirurgie și medicină la Washington University School of Medicine din St. Louis și coautor al studiului, pentru Oncology Central.

Cancerul apare mult mai des la persoanele tinere

Deși cancerul este considerat în mod tradițional o boală a vârstei înaintate, cazurile de cancer cu debut precoce au crescut în ultimele trei decenii.

Numărul persoanelor sub 50 de ani diagnosticate nou a crescut cu 79% la nivel global din 1990, potrivit unui raport al British Medical Journal (BMJ).

Și cazurile de cancer la copii au crescut, cu aproximativ 13.800 de copii și adolescenți din 27 de state UE diagnosticați în 2022, conform European Cancer Information System (ECIS).

Cauzele posibile

Motivele acestei tendințe nu sunt încă pe deplin înțelese. Studiile anterioare au indicat factori precum:

alimentele ultraprocesate,

consumul de alcool,

obezitatea,

fumatul,

expunerea la microplastice.

Totuși, noul studiu nu demonstrează că îmbătrânirea biologică rapidă provoacă direct cancer, ci arată o corelație importantă — sugerând că organismul trebuie analizat ca un întreg, nu doar la nivel celular izolat.

„Ceea ce face această cercetare deosebit de importantă este faptul că privește dincolo de celulele canceroase individuale și ia în considerare schimbările mai largi din organism în timp”, a spus John Riches, cercetător în imunometabolismul cancerului la Barts Cancer Institute din Marea Britanie.

El a adăugat că factorii de mediu, stilul de viață și sănătatea generală pot avea efecte pe termen lung asupra proceselor biologice.

Cercetătorii subliniază că sunt necesare studii suplimentare pentru a înțelege exact legătura dintre aceste procese și cancer.

„Trebuie să înțelegem dacă aceste măsurători reflectă procese care cauzează direct cancerul sau dacă ambele sunt influențate de alți factori comuni”, a explicat Jyoti Nangalia de la Wellcome Sanger Institute.

Ea a adăugat că astfel de măsurători ar putea deveni utile pentru monitorizarea sănătății populațiilor și a diferențelor între generații, dar sunt încă în fază de cercetare.