Studiu britanic: Anumite antidepresive pot provoca creșterea în greutate în primele luni de tratament

Persoanele care iau anumite tipuri de antidepresive pot lua până la 2 kg în primele două luni de tratament, în timp ce pacienții care iau alte medicamente pot pierde echivalentul sau mai mult, potrivit unui studiu.

Cercetarea, condusă de academicieni de la King’s College London și Universitatea din Oxford, a arătat că, în timp ce unele antidepresive pot provoca modificări semnificative ale greutății corporale, ritmului cardiac și tensiunii arteriale, altele nu determină astfel de schimbări fizice, scrie The Guardian.

Cercetătorii solicită actualizarea ghidurilor privind tratamentul cu antidepresive pentru a reflecta aceste descoperiri.

Ce efecte secundare au fost observate de cercetători

Antidepresivele sunt medicamente care pot ajuta la tratarea unor afecțiuni de sănătate mintală, precum depresia și anxietatea, și sunt recomandate, în majoritatea cazurilor, pentru o durată de până la doi ani. Studiul a implicat analiza datelor din 151 de studii clinice privind antidepresivele, comparând efectele asupra sănătății fizice ale 30 de antidepresive diferite la peste 58.000 de persoane.

Cercetătorii au constatat că există variații semnificative ale efectelor secundare între diferite medicamente, chiar dacă majoritatea studiilor analizate au implicat doar opt săptămâni de utilizare a antidepresivelor.

De exemplu, s-a observat o diferență de până la 4 kg în schimbarea medie a greutății între unele medicamente: echivalentul a aproximativ 2,5 kg pierdere în greutate cu agomelatina, comparativ cu aproximativ 2 kg câștig în greutate cu maprotilina. Creșterea în greutate a apărut la aproape jumătate dintre persoanele cărora li s-au prescris medicamente precum maprotilina sau amitriptilina, în timp ce mai mult de jumătate dintre cei care au luat agomelatina au înregistrat scădere în greutate.

Studiul a mai arătat o diferență de 21 de bătăi pe minut în ritmul cardiac între persoanele care luau fluvoxamină și nortriptilină. S-a constatat o diferență de 11 mmHg în tensiunea arterială între nortriptilină și doxepin.

Dr. Toby Pillinger, lector clinic la KCL: Antidepresivele se numără printre cele mai utilizate medicamente din lume. Deși mulți oameni beneficiază de ele, aceste medicamente nu sunt identice – unele pot duce la schimbări semnificative în greutate, ritm cardiac și tensiunea arterială într-o perioadă relativ scurtă. Descoperirile noastre arată că SSRI-urile [inhibitori selectivi ai recaptării serotoninei], care sunt cel mai prescris tip de antidepresiv, tind să aibă mai puține efecte secundare fizice, ceea ce este liniștitor. În cazul altora, poate fi necesară o monitorizare mai atentă a sănătății fizice.

Andrea Cipriani, profesor de psihiatrie la Universitatea din Oxford: Rezultatele noastre subliniază importanța luării deciziilor împreună cu pacientul, un proces colaborativ prin care pacienții sunt sprijiniți de clinicieni să ia o decizie privind tratamentul, combinând preferințele, circumstanțele personale, obiectivele, valorile și convingerile lor. Aceasta ar trebui să fie abordarea viitoare în NHS și la nivel global.

