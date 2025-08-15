Studiu: Legătura dintre Covid-19 şi bolile respiratorii. Vaccinarea oferă protecție pe termen lung

Un studiu internațional recent arată că persoanele care au fost infectate cu virusul SARS-CoV-2 au un risc semnificativ mai mare de a dezvolta afecțiuni inflamatorii ale căilor respiratorii.

Cercetătorii subliniază însă că vaccinarea împotriva SARS-CoV-2 nu doar reduce riscul de infectare, ci pare să ofere și o protecție importantă împotriva acestor complicații respiratorii pe termen lung.

Studiul s-a bazat pe analiza unei baze de date electronice de sănătate din Statele Unite – TriNetX – și a urmărit relația dintre infecția cu COVID-19 și așa-numitele boli inflamatorii de tip 2, un grup de afecțiuni cronice caracterizate printr-un răspuns imun excesiv la alergeni sau infecții.

Au fost comparate trei grupuri mari de persoane: aproape un milion (973.794) care au avut COVID-19, 691.270 de persoane vaccinate împotriva virusului și peste 4,3 milioane (4.388.409) de persoane considerate sănătoase, fără infecție confirmată sau vaccinare documentată.

Rezultatele, publicate în prestigioasa revistă Journal of Allergy and Clinical Immunology, arată că persoanele care au trecut prin boală au prezentat:

un risc cu 66% mai mare de a dezvolta astm,

un risc cu 74% mai mare de sinuzită cronică,

și un risc cu 27% mai mare de rinita alergică, comparativ cu persoanele sănătoase.

Pe de altă parte, nu s-a identificat o creștere a riscului pentru alte afecțiuni inflamatorii precum eczema atopică sau esofagita eozinofilică (inflamație a esofagului).

„Rezultatele noastre sugerează că virusul SARS-CoV-2 poate declanșa inflamații de tip 2 la nivelul căilor respiratorii, însă nu pare să afecteze alte organe în același mod”, a declarat dr. Philip Curman, medic și cercetător în cadrul Departamentului de Epidemiologie Medicală și Biostatistică al Institutului Karolinska din Suedia, coordonatorul studiului.

Vaccinarea s-a dovedit a fi un factor protector important: riscul de astm a fost cu 32% mai mic în rândul persoanelor vaccinate, comparativ cu cele nevaccinate și fără infecție documentată. S-au observat, de asemenea, scăderi modeste ale riscului de sinuzită și febra fânului.

Comparația dintre persoanele infectate și cele vaccinate a evidențiat diferențe și mai clare: cei care au avut COVID-19 au prezentat un risc de peste două ori mai mare de a dezvolta astm sau sinuzită cronică, și un risc cu 40% mai mare de rinita alergică, comparativ cu cei vaccinați.

„Este interesant faptul că vaccinarea nu doar previne infecția în sine, ci oferă și o protecție suplimentară împotriva unor complicații respiratorii importante”, a adăugat dr. Curman.

Totuși, autorii studiului atrag atenția că cercetarea are un caracter retrospectiv, bazându-se pe date deja existente, ceea ce înseamnă că nu pot fi trase concluzii ferme cu privire la relația de cauzalitate. De asemenea, este posibil ca unele infecții să fi trecut neobservate, mai ales în cazul testărilor la domiciliu.

Studiul a fost realizat în colaborare cu Universitatea din Lübeck și Institutul de Dermatologie Experimentală din Germania, Universitatea Tehnică din Madrid (Spania) și Universitatea Bar-Ilan din Israel.

