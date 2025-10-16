Rafila: Este necesară o reformare a piramidei serviciilor de sănătate. Principala provocare, accesul la medicamente

Preşedintele Comisiei de sănătate a Camerei Deputaţilor, Alexandru Rafila, a declarat, joi, că este necesară o reformare a piramidei serviciilor de sănătate de la asistenţa medicală spitalicească către medicina de familie şi ambulatorie.

"Principala provocare este accesul la servicii medicale de calitate şi accesul la medicamente. Cred că asta este principala provocare pentru pacienţi. (...) Ţinte - o reformare a piramidei serviciilor de sănătate de la asistenţă medicală spitalicească către medicina de familie şi ambulatorie, pe de o parte, către dezvoltarea unor programe preventive, care să fie şi efective, viabile, o încurajare a industriei româneşti în zona farmaceutică şi un acces mai bun la medicamente generice sau originale, lucrurile astea am observat că sunt în atenţia Ministerului Sănătăţii şi deopotrivă a noastră în Parlament", a afirmat Rafila, la conferinţa "Profit Health.forum - Viitorul sănătăţii: între reformă, provocări şi soluţii durabile".

El a pledat pentru o finanţare a sănătăţii cu bugete multianuale "apropiate de realitate" şi pentru cuantificarea modului în care spitalele oferă servicii de sănătate în mod real.

"Discutăm despre soluţii durabile şi aici nu ştiu câtă experienţă avem în momentul de faţă în soluţii durabile, pentru că ne tot reformăm de vreo 35 de ani. Până nu o să avem un mod clar de finanţare a sănătăţii cu bugete multianuale reale, apropiate de realitate, până când o să putem să cuantificăm modul în care spitalele fac servicii de sănătate în mod real şi nu plătim doar salarii, ci plătim servicii de sănătate care au şi o anumită calitate şi încurajăm într-adevăr medicina ambulatorie ca şi soluţie pe termen mediu şi lung pentru sustenabilitatea financiară a sistemului de Sănătate, până atunci, sigur, că n-o să putem să avem durabilitate", a transmis preşedintele Comisiei de sănătate.

Potrivit fostului ministru al Sănătăţii, plata serviciilor medicale oferite de spitale trebuie făcută în concordanţă cu calitatea acestora.

"Trebuie să ne gândim la această reducere a costurilor asistenţei medicale spitaliceşti şi, de fapt, nu trebuie să ne gândim la o reducere efectivă, ci la plata efectiv a serviciilor medicale pe care le fac spitalele, iar calitatea acestora trebuie să fie în concordanţă. Cred că este extrem de important să putem să cuantificăm calitatea acestor servicii şi să o urmărim, să o monitorizăm şi ea să fie reală", a indicat Alexandru Rafila.

Creșterea bugetului alocat sănătății

În ultima perioadă, a adăugat el, bugetul alocat Sănătăţii a crescut anual cu aproximativ 10%, însă ar fi necesară o completare cu asigurările private care în România nu sunt încă dezvoltate.

"În fiecare an, bugetul Sănătăţii a crescut cu circa 10%, în ultimii ani. Deci 10% creştere nu e puţin, depăşeşte cu foarte mult creşterea produsului intern brut (...) şi atunci resursele pentru sistem trebuie să aibă fie o completare, de exemplu, asigurările private de Sănătate, care, din păcate, în România, încă nu sunt dezvoltate, reprezintă ceva extrem de marginal în comparaţie cu alte ţări unde 20 - 30% din bani provin din asigurările private de sănătate", a explicat Rafila.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













