Potrivit unui studiu publicat astăzi de PAN Europe, împreună cu mai multe organizații neguvernamentale, căpșunile cultivate în Spania se numără printre cele mai puțin contaminate cu pesticide din întreaga Uniune Europeană. Cercetarea a analizat probe de căpșuni din 11 țări, potrivit Euronews.

La nivel european, 88% dintre căpșunile analizate conțin reziduuri de pesticide. În 58% dintre probe au fost identificate PFAS, așa-numitele „substanțe chimice eterne”, denumite astfel din cauza persistenței lor în organism și în mediul înconjurător. Mai mult de jumătate dintre pesticidele detectate fac parte din categoria celor mai periculoase substanțe autorizate în Uniunea Europeană, considerate candidate pentru înlocuire și care ar fi trebuit să fie eliminate treptat încă din 2011.

Căpșunile din Spania sunt cele mai puțin contaminate

Spania se situează cu mult sub această medie. Studiul a identificat doar două pesticide într-una dintre cele două probe de căpșuni provenite din agricultura convențională analizate, ambele fiind autorizate și aflate sub limita legală.

În ceea ce privește căpșunile ecologice, atât în Spania, cât și în restul Europei, toate probele analizate au fost complet lipsite de reziduuri, ceea ce consolidează ideea că produsele ecologice reprezintă cea mai sigură opțiune împotriva acestor substanțe toxice.

„Nu doar căpșunile ecologice sunt lipsite de pesticide, ci și o mare parte dintre cele cultivate convențional, ceea ce demonstrează că Spania poate și trebuie să practice o agricultură fără pesticide”, a declarat Kistiñe García, coordonatoarea grupului pentru substanțe toxice din cadrul Ecologistas en Acción.

Autorii raportului susțin că aceste rezultate contrazic argumentele în favoarea relaxării normelor privind utilizarea pesticidelor și solicită aplicarea mai strictă a reglementărilor deja existente.

Koldo Hernández, coordonatorul programului privind apa al organizației, atrage atenția și asupra altor efecte ale cultivării intensive a căpșunilor, precum consumul ridicat de apă și condițiile de muncă ale femeilor angajate în sector, pe care le descrie drept „semi-sclavie”.