Sindromul oboselii cronice. Când „sunt doar obosit” devine un semnal de alarmă

Sindromul oboselii cronice nu înseamnă doar lipsă de somn.

Ce este oboseala cronică și când nu mai vorbim doar despre o noapte nedormită

Oboseala înseamnă mai mult decât nevoia de a dormi. Este acea stare în care simți că nu mai ai energie, chef sau putere să faci lucrurile obișnuite. Poate apărea în mod normal după o perioadă aglomerată, după mult efort, stres sau câteva nopți în care nu ai dormit suficient. În astfel de situații, starea se ameliorează, de obicei, după ce te odihnești.

Lucrurile se schimbă atunci când oboseala nu mai trece. Dacă te simți fără energie timp de mai multe săptămâni, deși dormi suficient, iar starea începe să îți afecteze munca, memoria, relațiile sau activitățile zilnice, este recomandat să discuți cu un medic. Oboseala cronică nu este, în sine, o singură boală, ci un simptom care poate apărea din mai multe motive. Una dintre afecțiunile asociate cu o epuizare puternică este ME/CFS, adică encefalomielita mialgică sau sindromul de oboseală cronică, conform CDC.gov.

Persoanele care suferă de această boală nu mai pot face aceleași activități ca înainte, iar somnul sau odihna nu le ajută să își recapete energia. Nu amâna consultul dacă oboseala durează de câteva săptămâni, apare fără un motiv clar sau te împiedică să îți desfășori viața normal.

Medicul poate verifica dacă în spatele acestei stări se află o problemă de sănătate care are nevoie de tratament. Există și situații în care ajutorul trebuie cerut imediat. Mergi de urgență la medic dacă oboseala apare împreună cu durere în piept, dificultăți de respirație, bătăi rapide sau neregulate ale inimii, senzație de leșin, sângerări neobișnuite, durere severă ori o durere de cap foarte puternică. Gândurile de auto-vătămare sau suicid necesită, de asemenea, ajutor imediat.

Primele semne că suferi de epuizare profundă

Unul dintre primele semne este faptul că nu mai ai aceeași putere ca înainte. Lucruri simple, cum ar fi să faci un duș, să mergi la cumpărături sau să treci printr-o zi normală de muncă, ajung să îți consume foarte multă energie. Pot apărea și alte probleme, precum un somn care nu te odihnește, dificultăți de concentrare, uitarea unor lucruri simple sau senzația că mintea nu mai funcționează la fel de clar. Unele persoane descriu această stare spunând că se simt ca și cum ar avea permanent mintea în ceață.

În cazul ME/CFS, oboseala este puternică și diferită de cea obișnuită. Poate apărea brusc sau se poate agrava vizibil și nu este provocată doar de o zi mai grea sau de un efort mai mare decât în mod normal. Unul dintre cele mai clare semne ale ME/CFS este starea de rău care apare după efort, cunoscută sub numele de PEM. Aceasta nu apare doar după mișcare fizică. Poate fi declanșată și de efort intelectual, emoțional sau chiar de o activitate socială care, înainte, nu provoca probleme.

Simptomele nu apar întotdeauna imediat. Ele se pot agrava la 12 până la 48 de ore după activitate și pot continua timp de câteva zile sau chiar săptămâni. Persoana se poate simți complet epuizată, poate avea dureri, amețeli, un somn și mai slab sau dificultăți mari de concentrare. Este un tipar în care persoana face mai multe lucruri într-o zi, iar apoi simte că organismul nu mai poate continua. Această stare este diferită de oboseala normală pe care o simțim după o zi aglomerată și care trece după odihnă.

Epuizarea profundă poate fi însoțită de amețeală, slăbiciune sau palpitații atunci când persoana stă în picioare. Pot apărea și dureri musculare sau articulare fără o cauză clară, dureri de cap diferite de cele obișnuite ori o sensibilitate mai mare la lumină și zgomot. Uneori, oboseala poate avea legătură cu problemele de respirație din timpul somnului. Sforăitul puternic, pauzele de respirație observate de o altă persoană, trezirile cu senzația de sufocare și somnolența accentuată din timpul zilei pot fi semne de apnee de somn. Aceasta este o problemă care poate fi tratată, dar trebuie mai întâi investigată de un medic.

Cauzele ascunse ale oboselii

Oboseala care nu mai trece poate avea în spate mai multe probleme de sănătate. Printre ele se numără anemia, lipsa de fier, diabetul sau tulburările tiroidei. Uneori, tiroida funcționează prea lent, iar alteori prea repede, iar ambele situații pot duce la o stare constantă de slăbiciune și lipsă de energie.

Și bolile de inimă, plămâni, rinichi sau ficat pot provoca oboseală. La fel se poate întâmpla în timpul unei infecții sau în perioada de recuperare de după boală, inclusiv după COVID-19. Bolile autoimune, durerile cronice și fibromialgia pot consuma, la rândul lor, foarte mult din energia organismului. Din acest motiv, o stare care persistă nu ar trebui trecută cu vederea doar pentru că pare o simplă oboseală.

Uneori, problema pornește de la somn. Insomnia, apneea obstructivă, munca în ture sau orele de culcare care se schimbă mereu pot împiedica organismul să se refacă. Chiar dacă persoana doarme mai multe ore, somnul poate fi fragmentat sau prea slab pentru a oferi odihna de care are nevoie.

Depresia, anxietatea, pierderea unei persoane apropiate sau stresul care durează mult timp pot reduce energia, atenția și dorința de a face lucruri. Totuși, simptomele fizice nu ar trebui puse imediat doar pe seama stării psihice. În multe cazuri, mai multe cauze apar în același timp, cum ar fi somnul slab, lipsa de fier și presiunea mare de la serviciu.

Și tratamentele pot influența nivelul de energie. Unele antihistaminice, sedative, antidepresive, medicamente pentru tensiune, somnifere, steroizi sau diuretice pot provoca somnolență și oboseală. Alcoolul și alte substanțe pot agrava și ele această stare. Un tratament prescris nu trebuie oprit fără acordul medicului. Este util să notezi toate medicamentele și suplimentele pe care le iei și să discuți această listă la consultație. Medicul poate verifica dacă problema are legătură cu doza, cu ora la care este luat tratamentul sau cu medicamentul în sine.

Rolul stresului cronic și al burnout-ului în degradarea energiei

Stresul de scurtă durată este un răspuns normal al organismului și apare în multe situații obișnuite. Problema începe atunci când acesta se prelungește și corpul rămâne aproape permanent într-o stare de alertă. În timp, stresul poate schimba somnul, pofta de mâncare și nivelul de energie.

Pot apărea dureri de cap, probleme digestive, iritabilitate sau o stare continuă de slăbiciune. În același timp, stresul poate accentua probleme fizice sau emoționale care existau deja. Dacă grijile continuă și seara, somnul devine mai ușor și mai agitat, iar organismul nu mai reușește să se refacă suficient între două zile solicitante.

Burnout-ul este legat strict de locul de muncă. El apare atunci când stresul profesional se menține mult timp și nu este gestionat. Persoana ajunge să se simtă epuizată, se îndepărtează emoțional de muncă și poate deveni rece, iritată sau lipsită de interes față de ceea ce face. În același timp, randamentul scade, iar sarcinile care înainte păreau ușor de dus devin tot mai grele. Burnout-ul este considerat un fenomen care ține de activitatea profesională, nu o boală în sine. Cu toate acestea, efectele sale pot influența serios viața de zi cu zi.

Burnout-ul, depresia, oboseala provocată de o boală și sindromul de oboseală cronică pot avea manifestări asemănătoare, dar nu înseamnă același lucru. Tocmai de aceea, cauza nu poate fi stabilită doar după senzația de epuizare. Dacă oboseala nu se reduce în zilele libere, apare și în afara programului de muncă sau este însoțită de stare de rău după efort, somn neodihnitor, amețeli, dureri ori schimbări de greutate și dispoziție, este nevoie de o evaluare mai atentă. Punerea tuturor simptomelor pe seama stresului poate întârzia descoperirea unei probleme care ar putea fi tratată.