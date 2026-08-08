„În ce direcţii se poate rezolva această problemă? În primul rând, cine dispune de sisteme antibalistice? Producătorul, adică SUA. Pot aceştia să ne ajute? Lucrăm la asta. Ne vor aloca rachete în fiecare lună? Da, avem un acord în acest sens. Sunt suficiente aceste rachete? În 2026, am vorbit deja despre asta... numărul acestor rachete va scădea în 2026”, a declarat preşedintele ucrainean într-o conferinţă de presă la Belgrad, susţinută alături de gazda sa, preşedintele Aleksandar Vucic, relatează Ukrainska Pravda, citat de News.ro.

Zelenski nu a precizat exact câte rachete urmează să fie furnizate Ucrainei în fiecare lună.

De asemenea, din declaraţiile sale nu reiese clar dacă este vorba despre un nou acord cu SUA sau despre un acord încheiat anterior, care va rămâne în vigoare.

Anterior, Ucraina şi SUA au convenit deja asupra furnizării de rachete de interceptare pentru sistemul Patriot, însă detaliile privind programul lunar regulat de livrări nu au fost făcute publice.

În noaptea de 7 spre 8 august, trupele ruse au atacat Ucraina cu şase rachete, dintre care niciuna nu a putut fi doborâtă.