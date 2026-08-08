Decizia Kievului vine după ce atacurile asupra navelor de luna trecută au oprit operaţiunile de încărcare, potrivit unui reprezentant al guvernului SUA, citat de Bloomberg, conform News.ro.

Ucraina a creat puncte de contact pentru ca transportatorii comerciali să poată face schimb de informaţii şi să asigure trecerea în siguranţă a navelor, a menţionat oficialul american, care a solicitat ca numele său să rămână confidenţial pentru a putea vorbi deschis despre această înţelegere privată.

Acest acord, încheiat în urma unei întâlniri între înalţi oficiali ai guvernului SUA şi conducerea Ucrainei, reprezintă un pas potenţial important către creşterea volumului livrărilor de petrol în regiune, după ce o serie de atacuri recente asupra navelor din apropierea terminalului Consorţiului Conductelor de la Marea Caspică (CPC) din Novorossiisk (Rusia) au dus la o scădere a activităţii.

Terminalul CPC are o importanţă decisivă pentru livrarea petrolului din Kazahstan pe piaţă, întrucât această ţară din Asia Centrală nu dispune de capacităţi semnificative pentru exportul de petrol pe rute alternative. De obicei, aproximativ 2 % din livrările mondiale de ţiţei trec prin CPC, iar rafinăriile europene, inclusiv din România, depind în mare măsură de volumele de livrări din această regiune.

Navele Rusiei din Marea Neagră, vizate de atacurile Ucrainei

Ucraina şi-a intensificat campania împotriva porturilor petroliere ruseşti în contextul războiului declanşat de invazia Moscovei din 2022, inclusiv prin atacuri asupra navelor din apropierea terminalului CPC, ceea ce a dus la întreruperi în operaţiunile de încărcare şi la oprirea unor operaţiuni, deoarece armatorii au început să evite această zonă. Acest lucru s-a întâmplat într-un moment în care lumea nu-şi poate permite alte întreruperi ale fluxurilor globale de petrol, întrucât războiul din Iran şi reducerea volumelor de livrări prin Strâmtoarea Ormuz duc deja la un deficit de petrol pe piaţă.

Creşterea preţurilor la petrol şi combustibil s-a propagat în întreaga economie mondială şi a determinat o creştere a preţurilor la benzinării din SUA în preajma alegerilor intermediare din noiembrie, al căror rezultat se preconizează că va depinde de temerile economice ale alegătorilor.

Conform acordului încheiat cu medierea SUA, Ucraina s-a angajat să se abţină de la atacuri asupra infrastructurii Consorţiului de Conducte de la Marea Caspică şi asupra navelor non-ruse care se îndreaptă spre terminal, cu condiţia ca aceste nave să nu facă obiectul sancţiunilor ucrainene şi să nu transporte mărfuri ruseşti, a declarat un reprezentant al SUA.

De asemenea, Kievul furnizează instrucţiuni expeditorilor de mărfuri, în care se precizează exact ce nave pot deveni ţinta atacurilor. Conform termenilor acordului, a subliniat oficialul, navele nu pot face obiectul sancţiunilor ucrainene, nu trebuie să transporte petrol rusesc sau alte mărfuri şi nu pot aparţine persoanelor fizice sau juridice ruse.

Ucraina rămâne în strânsă legătură cu companiile americane şi cu administraţia Trump în toate aspectele legate de securitatea şi protecţia navigaţiei comerciale, a precizat o altă sursă, la curent cu situaţia.

Deşi transporturile au fost reluate de atunci, acestea rămân la un nivel inferior celui obişnuit, din cauza intensificării atacurilor cu drone în apropierea oraşului Novorossiisk.

Autorităţile ruse suspendă, de regulă, încărcarea petrolului atunci când terminalele primesc avertismente privind prezenţa dronelor.

Este de remarcat faptul că, la începutul lunii iulie, în cadrul părţii publice a întâlnirii cu preşedintele Volodimir Zelenski, preşedintele SUA, Donald Trump, a subliniat că atacurile ucrainene asupra rafinăriilor ruseşti reprezintă o escaladare care ar putea duce la sfârşitul războiului, menţionează Ukrainska Pravda.

În această săptămână, Turcia a îndemnat Rusia şi Ucraina să ia măsuri pentru asigurarea siguranţei navigaţiei în Marea Neagră, după ce, în urma unui atac cu drone în apropierea portului rus Novorosiisk, o navă aparţinând Turciei a fost avariată, iar trei membri ai echipajului au fost grav răniţi.