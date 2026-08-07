În plus, trecerea bruscă de la căldura extremă la un mediu rece ne poate afecta sistemul cardiovascular și respirator. De aceea, este important, să evităm schimbările rapide de temperatură și să ne protejăm în zilele caniculare.

Cosmin Cjocaru, medic specialist cardiologie: „Perioada caniculară de peste 2-3 zile are deja impact pe sănătatea cardiovasculară a populației, prin deshidratare și vasodilatație progresivă - relaxarea vaselor și scăderea volumului circulant în vase - riscul cu care se confruntă hipertensivul este ca pe tratamentul pe care anterior era controlat să devină cu tendință la hipotensiune, lucru care poate să ducă inclusiv la pierderea stării de conștieță. Riscurile cresc pentru degradarea bolilor și mai severe..avc și infarct care este mult mai mare în perioadele caniculare''.

Și plămânii pot fi afectați de temperaturile ridicate și umiditatea crescută. În aceste condiții, se pot agrava alergiile și astmul. Iar dacă nu bem suficientă apă, funcția renală se poate deteriora și pot apărea pietrele la rinichi.

În încercarea de a se răcori rapid, mulți pornesc aparatele de aer condiționat pe temperaturi scăzute ceea ce nu este bine, spun specialiștii.

Alexandru Calioanu, medic primar UPU SMURD Floreasca: „Variațiile bruște de temperatură pot afecta organismul prin mai multe filiere, aparat respirator - mimează o răceala: tuse, nas înfundat, strănut, sistemul imunitar reacțițonează mai dificil, neurologie: dureri de cap, declanșarea de migrene''.

Inclusiv în mașină este util să respectăm câteva sfaturi.

Corespondent Pro TV: „Diferența mare de temperatură dintre exterior și interior poate fi un șoc pentru organism, iar aerul rece suflat direct în față și în zona gâtului poate provoca uscăciunea ochilor și a căilor respiratorii, dureri de cap sau senzația de rigiditate musculară. Cel mai bine este să setăm aerul condiționat la o temperatură moderată, să evităm că acesta să ne vină direct spre față și să îl lăsăm să circule în mașină. Astfel, ne răcorim treptat și evităm trecerea bruscă de la caniculă la frig”.



