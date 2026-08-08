Ei sunt tată şi fiu şi au fost transportaţi la Baza Salvamont Prahova Cota 1400, potrivit unei postări a Salvamont Prahova, pe pagina de Facebook.

Intervenţia a fost extrem de dificilă fiind solicitat sprijinul aero, în zonă sosind elicopterul de la Târgu Mureş, care a survolat zona, până i-a identificat pe cei doi alpinişti.

Intervenţia aero a fost suspendată la un moment dat, deoarece vremea s-a înrăutăţit, după ce s-a reuşit inserarea unui prim salvator montan, au transmis ulterior reprezentanţii Salvamont Prahova.

Când condiţiile meteo au permis, a fost reluată operaţiunea care a condus la salvarea celor doi alpinişti germani.