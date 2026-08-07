Pacienţii care au primit acest tratament au avut un risc cu 33% mai mic de a face infarct comparativ cu cei trataţi cu un alt medicament utilizat în diabetul de tip 2, scrie News.ro.

Studiul american, publicat în revista The BMJ şi citat de The Independent, a inclus aproape 53.000 de persoane diagnosticate atât cu diabet zaharat de tip 2, cât şi cu boli cardiovasculare.

Cercetătorii au urmărit cu atenţie apariţia evenimentelor cardiovasculare majore (MACE) - categorie care include infarctul miocardic, accidentul vascular cerebral (AVC) şi decesul din orice cauză - comparând rezultatele pacienţilor care au început tratamentul cu Mounjaro cu cele ale persoanelor tratate cu sitagliptin, un alt medicament utilizat frecvent în diabet.

După un an, riscul de apariţie a unui eveniment cardiovascular major a fost de 2,9% în grupul tratat cu Mounjaro, comparativ cu 4,4% în grupul tratat cu sitagliptin.

Cercetătorii estimează că acest lucru echivalează cu prevenirea unui eveniment cardiovascular major la fiecare 70 de pacienţi trataţi.

Mounjaro a redus cu aproximativ o treime riscul de infarct miocardic, însă studiul nu a identificat diferenţe semnificative în ceea ce priveşte riscul de accident vascular cerebral.

Analiza a mai arătat că tratamentul cu Mounjaro a redus şi numărul spitalizărilor cauzate de infecţii.

Potrivit cercetătorilor, o internare în spital a fost prevenită la fiecare 48 de pacienţi trataţi.

De asemenea, tratamentul a prevenit un deces din orice cauză la fiecare 122 de pacienţi.

Posibilă legătură între medicamentele pentru slăbit și căderea părului

Un alt studiu, publicat luna trecută, a sugerat că medicamentele pentru slăbit ar putea fi asociate cu căderea părului.

Persoanele care utilizează medicamente precum Mounjaro, Ozempic şi Wegovy au raportat autorităţilor de reglementare astfel de reacţii adverse, iar studiul, realizat pe aproximativ 50.000 de persoane, pare să susţină existenţa acestei legături.

Cercetătorii au comparat incidenţa alopeciei la adulţii care foloseau medicamente GLP-1 pentru tratarea diabetului cu cea observată la pacienţii trataţi cu alte medicamente.

Echipa de la University of Pennsylvania Health System a arătat că autorităţile de reglementare din Statele Unite au fost deja informate cu privire la această posibilă asociere, în special în cazul semaglutidei (Wegovy şi Ozempic) şi al tirzepatidei (Mounjaro).

Până în prezent, în cursul anului 2026, Agenţia pentru Reglementarea Medicamentelor şi Produselor Medicale din Marea Britanie (MHRA) a primit 399 de raportări privind căderea părului asociată cu utilizarea tirzepatidei, după alte 541 de raportări înregistrate în 2025.

În cazul semaglutidei, MHRA a primit 148 de raportări în 2026 şi 164 în anul precedent.