Șeful CNAS: Spitalele vor fi încurajate să se asocieze în consorții pentru servicii medicale mai eficiente

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horaţiu Moldovan, afirmă că noile mecanisme financiare care vor fi implementate în ceea ce priveşte plata unităţilor sanitare cu paturi încurajează formarea de consorţii de unităţi sanitare.

Consorții care să funcţioneze în mod complementar, atât în ceea ce priveşte asigurarea serviciilor medicale, cât şi în ceea ce priveşte achiziţiile, estimările fiind că, în acest mod, unităţile sanitare publice cu paturi vor avea cheltuieli mai mici.

”Prin aceste mecanisme financiare noi vrem să stimulăm spitalele să se asocieze în consorţii de furnizare de servicii medicale”, a afirmat Horaţiu Moldovan, miercuri seară, la Medika Tv.

Moldovan a dat exemplul a două spitale care se află la distanţă relativ mică unul de altul şi care amândouă au gardă la Ginecologie, arătând că cele două spitale pot funcţiona în mod complementar, atât din punct de vedere medical, cât şi din punct de vedere financiar. Unul dintre ele poate prelua medicii care asigurau garda în celălalt, iar în ceea ce priveşte cheltuielile, aceste se pot reduce, pentru că achiziţiile nu vor mai fi fragmentate şi vor exista achiziţii de cantităţi mari, ceea ce presupune şi preţuri mai mici.

”Asta înseamnă că vom putea trata mai mulţi pacienţi cu aceiaşi bani”, a concluzionat şeful CNAS.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













