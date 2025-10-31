Cum arată localitățile ridicate artificial la rang de oraș. Sunt, de fapt, comune, fără școli și spitale

Stiri actuale
31-10-2025 | 20:18
×
Codul embed a fost copiat

Mai bine de jumătate dintre orașele din țară au ajuns sub 10.000 de locuitori, pragul minim necesar conform legii.

autor
Teodora Suciu

Și multe localități nu au nici acum școli și spitale, arată un raport al Curții de Conturi. La polul opus, mici așezări din vecinătatea marilor orașe s-au devoltat enorm în ultimii ani.

Liderii coalției au discutat despre reclasificarea localităților, însă nu au luat deocamdată o decizie.

Aflat la o oră distanță de București, Mihăilești are sub cei 10.000 de locuitori necesari statutului său de oraș. Are și sate arondate, însă nu toate au asfalt ori utilități. Oamenii au păreri diferite când sunt întrebaţi dacă Mihăileștiul ar trebui retrogradat la rangul de comună.

Femeie:Ar fi mai bine, pentru că comună a fost mereu. Nu am beneficiat de nimic. Decât de taxe și impozite mari. Transportul în comun lasă de dorit. Și un spital, o clinică, să faci o analiză, toate pleci în altă parte să le faci.”

Adrian Gâjâilă, Primarul Orașului Mihăilești: ”În primul rând, pentru mine ca edil ar părea o retrogadare pentru că s-a întâmplat în mandatul meu. Ar însemna un regres pentru cetățeni”.

Corespondent ȘtirileProTV: ”Un raport realizat de Curtea de Conturi după un audit al Ministerului Dezvoltării arată că 55 la sută dintre orașele țării nu ating pragul legislativ de minimum 10 mii de locuitori. Băile Tușnad, Jorăști ori Nucet nu numără nici 2.000 de locuitori. Și multe cu greu depășesc această cifră. Iar 15% dintre comune au sub 1.500 de locuitori”.

Citește și
Copii Halloween
România sărbătorește Halloween-ul. Costume, dulciuri și magie în marile orașe din țară: „M-am costumat în vârcolac”

Dintre cele 310 comune și orașe analizate, Curtea de Conturi spune că niciunul nu oferă toate facilitățile pe care le impune legea, precum spitale, creșe ori școli.

În schimb, aceeași analiză arată că 53 de comune aveau în 2023 o populație mai mare, ba chiar și dotări mai bune decât unele orașe sau chiar municipii. Comună Dumbrăvița, din Timiș, a numărat la recensământ 20.000 de locuitori - iar autoritățile locale estimează că încă zece mii locuiesc acolo fără forme legale. Pe lângă mari magazine și restaurante, familiile tinere din zonă au acces și la clinici private de sănătate, creșă, autostradă și în curând un liceu.

Reporter: Există vreun interes sau vreo dorință ca Dumbrăvița să devină oraș?”

Sergiu Grui - viceprimarul comunei Dumbrăvița: „Dacă e să întrebăm cetățenii, sigur nu și-ar dori fiindcă avem taxele mai mici.”

Pentru edili, beneficiile încadrării la un rang superior sunt clare: bani mai mulți de la stat, mai mulți angajați și autonomie.

În condițiile în care Curtea de Conturi arată că sub o treime dintre comune și orașele mici au reușit în 2023 să se finanțeze din venituri proprii în proporție mai mare de 50%.

Concluzia: pentru a reduce costurile și a face sistemul echitabil, e necesară o analiză sistemică și o reformă legislativă.

Deși proiecte au fost, pentru comasarea ori desființarea unor localități şi județe, reorganizarea administrativ-teritorială se lasă așteptată.

Acum câteva săptămâni, la ședința coaliției, s-a discutat despre reclasificarea localităților: pentru încadrarea ca municipiu ar fi nevoie de 25.000 locuitori, nu de 40.000 cum e în prezent, iar pentru orașe, 7.000.

Cseke Attila, Ministrul Dezvoltării, UDMR: ”Trebuie reașezate criteriile, pentru că s-a schimbat în ultimii 20 de ani fenomenul demografic și amenajarea teritoriului național au avut anumite modificări”.

O decizie în coaliție a fost, însă, amânată.

Sursa: Pro TV

Etichete: populatie, scoli, administratie, spitale, reforma,

Dată publicare: 31-10-2025 20:14

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Superba Sorana Cîrstea poate câștiga o avere după ce a pierdut la Hong Kong
GALERIE FOTO Superba Sorana Cîrstea poate câștiga o avere după ce a pierdut la Hong Kong
Citește și...
România sărbătorește Halloween-ul. Costume, dulciuri și magie în marile orașe din țară: „M-am costumat în vârcolac”
Stiri actuale
România sărbătorește Halloween-ul. Costume, dulciuri și magie în marile orașe din țară: „M-am costumat în vârcolac”

Halloween-ul, sărbătoarea de împrumut, cucerește România. Pentru că vine cu distracție, costume spectaculoase, petreceri tematice, decoruri înfricoșătoare și, cel puțin pentru o seară, cu dulciuri în exces.  

România construiește într-un ritm fără precedent: volumul lucrărilor a crescut cu 58%, iar construcțiile aduc 8,2% din PIB
Stiri actuale
România construiește într-un ritm fără precedent: volumul lucrărilor a crescut cu 58%, iar construcțiile aduc 8,2% din PIB

Construcțiile pun umărul serios la economia României. Datele Eurostat arată că, în ultimii șase ani, volumul lucrărilor a crescut cu aproape 60% performanță care ne plasează pe locul al doilea în Uniunea Europeană, după Italia.

Când va fi gata A0, autostrada de 100 de km care va înconjura Capitala. Unele sectoare au rămas în urmă
Stiri actuale
Când va fi gata A0, autostrada de 100 de km care va înconjura Capitala. Unele sectoare au rămas în urmă

Autostrada A0, inelul care va înconjura Capitala, ar putea fi gata anul viitor pe vremea asta. Mai sunt trei loturi în nord care trebuie finalizate pentru ca șoferii să parcurgă tot drumul de mare viteză de aproape 100 de kilometri.

Recomandări
Care sunt, de fapt, pensiile speciale. Ce spune legea și cum le diferențiază Casa de Pensii
Stiri Economice
Care sunt, de fapt, pensiile speciale. Ce spune legea și cum le diferențiază Casa de Pensii

În România, există opt legi care stabilesc care sunt pensiile speciale, cine are dreptul de acestea și ce valoare pot avea. Adesea, termenul este folosit pentru a vorbi pentru pensiile de serviciu, precum cele primite de magistrați.

Știrile PRO TV lansează campania „30 de ani în 30 de zile” – o incursiune în istoria recentă a României
Stiri actuale
Știrile PRO TV lansează campania „30 de ani în 30 de zile” – o incursiune în istoria recentă a României

De 30 de ani, Știrile PRO TV scriu istoria acestei țări! Am fost mereu acolo, în mijlocul faptelor, în momentele care au definit România.

Ce riscă jandarmul care l-a amendat pe organizatorul marșului comemorativ de la Colectiv. Motivul pentru care l-a sancționat
Stiri actuale
Ce riscă jandarmul care l-a amendat pe organizatorul marșului comemorativ de la Colectiv. Motivul pentru care l-a sancționat

Conducerea Jandarmeriei Române și-a cerut scuze după ce un plutonier l-a amendat cu 3.000 de lei pe cel care a organizat marșul de comemorare pentru victimele din clubul „Colectiv”.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 31 Octombrie 2025

51:45

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 31 Octombrie 2025

01:30:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
31 Octombrie 2025

01:47:06

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28