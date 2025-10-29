Producător: Peste jumătate dintre medicii din România își cumpără singuri uniformele

29-10-2025 | 11:16
pacient spital medici
Peste jumătate dintre medicii din România își cumpără singuri uniformele, în condițiile în care mai bine de 30% dintre spitale nu furnizează deloc uniforme personalului medical, susține o companie de profil.

Cristian Anton

Mai puțin de jumătate dintre cadrele medicale beneficiază de uniformele de lucru asigurate de instituțiile în care activează, iar peste 30% dintre spitalele din România nu oferă deloc aceste articole esențiale, susține o companie românească specializată în producerea de uniforme medicale.

Potrivit acesteia, în absența unei dotări standardizate, medicii și asistentele sunt nevoiți să își cumpere singuri uniformele, de multe ori din surse neautorizate, fără garanții privind calitatea materialelor, confortul sau siguranța la purtare.

Producătorul român de uniforme medicale, cu peste 21 de ani de experiență, fabrică proprie și o rețea de 35 de magazine la nivel național, anunță că investește 250.000 de euro în dezvoltarea unei noi colecții de uniforme medicale, produsă integral în fabrica proprie din București. 

Lansarea vine într-un moment în care piața uniformelor medicale se află în plină expansiune, pe fondul extinderii infrastructurii sanitare și al cererii pentru materiale inovatoare.

Dată publicare: 29-10-2025 11:00

