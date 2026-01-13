Colegiul Medicilor vrea o nouă lege a malpraxisului: Actuala formă avantajează doar asiguratorii

13-01-2026 | 07:27
Una dintre priorităţile Colegiului Medicilor din România (CMR) pentru anul 2026 o reprezintă adoptarea unei noi legi a malpraxisului, spune preşedintele forului, Cătălina Poiană.

Ea a explicat că actuala formă a legii foloseşte doar firmelor de asigurări şi nu medicilor sau pacienţilor.

„În actuala ei formă, legea malpraxisului nu este de folos nici pacientului, nu este de folos nici medicului, nu este de folos nici sistemului de sănătate, ci doar firmelor de asigurare. Şi atunci, cred că o cheie a succesului în ceea ce priveşte o nouă lege a malpraxisului este transparenţa şi este asigurarea siguranţei actului medical în beneficiul pacientului, cu prevederi echidistante în ceea ce priveşte atât pacientul, cât şi medicul. Şi cu certitudine, în acest an, aceasta va fi o prioritate la Colegiul Medicilor din România pentru a începe demersurile către această iniţiativă”, a afirmat Cătălina Poiană, luni seară, la un post TV, potrivit  News.

Preşedintele CMR a subliniat că, în condiţiile în care Colegiul nu poate avea iniţiativă legislativă, acesta colaborează şi oferă ”întregul sprijin şi susţinere logistică pentru aceste reglementări din sistemul de sănătate”.

Pe lângă o nouă lege a malpraxisului, alte reforme legislative susţinute de CMR sunt: o lege a profesiei medicale, o nouă lege a sănătăţii şi legea îngrijirii pacientului cu boli în stadiu terminal.

Sursa: News.ro

