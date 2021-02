Record la transplant de rinichi, în Iași. Șapte organe în șase zile, în pline restricții epidemiologice

Mii de ore de dializă, ani întregi petrecuţi printre halate albe şi paturi de spital - şi totuşi, sunt învingători, iar poveştile lor de viaţă ne învaţă să ne preţuim mai mult sănătatea.

Vorbim despre pacienţii care fac dializă de ani de zile, după ce rinichii le-au devenit nefuncţionali, dar care aşteaptă o şansă la o viaţă normală.

Medicii de la spitalul Parhon din Iaşi, singurul centru regional în care se fac astfel de operaţii în actualele condiţii epidemiologice, au reuşit un tur de forţă: 7 transplanturi în 6 zile.

Doctorii trag însă un semnal de alarmă. Este criză de donatori de organe, în timp ce listele de aşteptare devin tot mai lungi, de la an la an.

Citește și Întâmplare neobișnuită în Florida. Doi rinichi au fost transplantați încrucișat între două familii



În România, situaţia transplantului de rinichi a devenit alarmantă, din cauza numărului extrem de mic de donatori. Iar numărului pacienţilor care se afla pe listele de aşteptare, în speranţa că vor găsi un rinichi compatibil, creşte de la an la an.

Însă la Iaşi, în doar 6 zile, chirurgii au reuşit să transplanteze 7 rinichi, un număr record pentru începutul de an, dintre care unul a fost între fraţi.

Adelina Miron, chirurg nefrolog Spital "I. C. Parhon: „Au fost şapte transplanturi în şase zile, lucru care ne-a suprasolicitat pe toţi: şi echipele de recoltă, şi echipele de implant şi cele de terapie intensivă, şi secţia de transplant care este plină.”

La Iaşi, numărul pacienţilor care au nevoie de un transplant de rinichi creşte de la an la an cu 50 de cazuri. În prezent, peste 600 de pacienţi fac dializă. De la începutul acestui an, alte 3 transplanturi au fost efectuate la spitalul Parhon din Iaşi. Anul trecut, doar 40 de intervenţii chirurgicale au fost realizate de medicii nefrologi, din lipsă de donatori.

Ionuț Nistor, medic nefrolog, Spitalul I. C. Parhon Iaşi: „Vârsta acestor pacienţi este între 27 de ani şi 51, cel mai în vârstă. Aceşti pacienţi trebuie să vină în mod regulat la controale, iar în afara faptului de a-şi lua o medicaţie, câteva pastille şi de a veni la control, viaţa este aproape normală.”

Pe lista de aşteptare sunt 8 minori, ale căror vieţi depind de un transplant de rinichi, iar peste 400 de adulţi stau şi ei în aşteptare. Astfel de pacienţi au un regim alimentar strict, nu pot consuma legume, nu au voie să facă efort, iar stresul şi oboseala trebuie evitate. Tratamentul este gratuit, finanţat de Ministerul Sănătăţii. Un transplant renal durează aproximativ 4 ore.