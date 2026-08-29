Investiția de peste 50 de milioane de euro a fost realizată cu bani prin PNRR, iar noua unitate este primul spital construit de la zero în Cluj în ultimii 50 de ani.

Centru Regional de Patologie Vasculo-Cerebrală și Neurochirurgie din Cluj-Napoca este construit la standarde internaționale, care va crește capacitatea sistemului medical de a trata pacienți cu afecțiuni complexe.

Centrul are peste 100 de paturi, iar 26 pentru terapie intensivă, dar și 6 astfel de săli de operație. Unitatea mai are și un compartiment de neurochirurgie pediatrică, unde vor putea fi tratați pacienți de la nou-născuți până la adulți.

Clădirea are spații pentru imagistică, sterilizare, urgențe, consultații în ambulatoriu și kinetoterapie.

Pentru diagnostic și intervenții, centrul este dotat cu RMN, computer tomograf multistrat și angiograf, o aparatură de ultimă generație care oferă imagini detaliate ale creierului și vaselor de sânge și îi ajută pe medici să intervină cu precizie.

Cea mai mare investiție medicală din domeniul public din Cluj

Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătății: ”Avem o echipă de profesioniști aici. În urgența neurochirurgicală, timpul este cel mai important factor și câteodată timpul face diferența și condițiile în care ajunge un pacient cât mai rapid”.

În noul spital vor lucra peste 500 de medici, asistenți medicali și membri ai personalului medical auxiliar. Centrul are și un amfiteatru unde vor fi pregătiți studenții și medicii rezidenți.

Dr. Ioan Ștefan Florian, medic primar neurochirurgie: ”E nevoie de mai mulți medici, asistente, personal auxiliar care să pună în valoare cea mai mare investiție medicală din domeniul public din Cluj”.

La nivel național, în portofoliul PNRR au rămas opt proiecte de spitale. Situația acestora este urmărită în aceste zile de Ministerul Sănătății, în condițiile în care luni, 31 august, este termenul-limită pentru finalizarea proiectelor PNRR.

Șapte dintre aceste unități medicale, printre care și acest centru performant din Cluj, fie se află în stadii avansate, fie au fost deja finalizate. În schimb, spitalul "Mama și Copilul" din Constanța va continua cu finanțare prin Programul Sănătate.