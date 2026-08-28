Șeful statului a semnat decretul privind promulgarea Legii privind susținerea procesului de dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu dizabilități și aplicarea unor măsuri de accelerare a acestuia și de prevenire a instituționalizării și decretul privind promulgarea Legii privind integrarea hidrogenului din surse regenerabile și cu emisii reduse de carbon în sectoarele industriei și transporturilor, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului pentru completarea cadrului legal de promovare a utilizării energiei din surse regenerabile, potrivit Agerpres.

De asemenea, președintele a semnat decretul pentru promulgarea Legii privind închiderea operațională și financiară a Planului Național de Redresare și Reziliență și cel pentru promulgarea Legii privind aprobarea Strategiei naționale și a Planului de acțiune pentru conservarea biodiversității.

Nicușor Dan: „Banii din PNRR înseamnă dezvoltare, modernizare și progres”

„Banii din PNRR înseamnă, pentru țara noastră, dezvoltare, modernizare și progres. Cele mai mari investiții din PNRR au mers către îmbunătățirea infrastructurii rutiere și feroviare, reabilitarea energetică a clădirilor, construcția sau echiparea unităților medicale și facilitatea finanțării pentru companii”, a afirmat Nicușor Dan, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale.