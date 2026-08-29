Primul spital construit ”de la zero” în Cluj. FOTO: Cum arată noul centru de patologie vasculo-cerebrală și neurochirurgie

Potrivit unui comunicat de presă al Guvernului, investiția pentru dezvoltarea infrastructurii medicale de înaltă performanță dedicate pacienților cu afecțiuni neurochirurgicale, neurovasculare și neurologice a fost finanțată din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și din fonduri naționale.

”Sunt aici în semn de respect pentru doctorul Florian și pentru echipa pe care dânsul a format-o, pentru viețile pe care le-a salvat, pentru profesioniștii pe care i-a format de-a lungul anilor, și pentru exemplul pe care dânsul l-a dat de profesionalism și calitate în medicina românească. Sunt aici pentru acest mare oraș, Cluj-Napoca, o locomotivă a dezvoltării României, pentru oamenii de aici”, a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan, la inaugurarea Centrului de patologie vasculo-cerebrală și neurochirurgie din Cluj-Napoca.

Noul Centru este în măsură să ofere servicii moderne în sectorul patologiilor neurochirurgicale, are o zonă dedicată investigațiilor imagistice și este dotat cu echipamente pentru investigații și tratament neurochirurgical și neurovascular.

Potrivit Primăriei Cluj-Napoca, acesta este ”primul spital construit de la zero la Cluj în ultimii 50 ani - o investiție a Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj cu fonduri europene prin PNRR”.

Centrul construit la Cluj are șase săli de operație pentru proceduri neurochirurgicale, 105 paturi, dintre care 26 de terapie intensivă.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca este unul din primele șase unități medicale la clasa I din țara noastră, alături de spitalele județene Constanța, lași, Târgu Mureș, Timișoara și Spitalul Militar Central.

”Prin această investiție, va fi consolidat rolul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca ca important centru de excelență, iar pacienții vor avea acces la servicii medicale sigure, moderne și performante”, mai precizează administrația de la Palatul Victoria.