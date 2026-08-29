Primul spital construit ”de la zero” în Cluj. FOTO: Cum arată noul centru de patologie vasculo-cerebrală și neurochirurgie

Stiri Economice
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Data actualizării:
Spital centru regional neurochirurgie cluj sursa facebook min sanatatii13
Ministerul Sanatatii

Noul Centru de patologie vasculo-cerebrală și neurochirurgie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj, una dintre cele mai importante investiții în domeniul medical realizată din fonduri europene, a fost inaugurat în Cluj-Napoca.

autor
Cristian Matei

Potrivit unui comunicat de presă al Guvernului, investiția pentru dezvoltarea infrastructurii medicale de înaltă performanță dedicate pacienților cu afecțiuni neurochirurgicale, neurovasculare și neurologice a fost finanțată din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și din fonduri naționale.

Sunt aici în semn de respect pentru doctorul Florian și pentru echipa pe care dânsul a format-o, pentru viețile pe care le-a salvat, pentru profesioniștii pe care i-a format de-a lungul anilor, și pentru exemplul pe care dânsul l-a dat de profesionalism și calitate în medicina românească. Sunt aici pentru acest mare oraș, Cluj-Napoca, o locomotivă a dezvoltării României, pentru oamenii de aici”, a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan, la inaugurarea Centrului de patologie vasculo-cerebrală și neurochirurgie din Cluj-Napoca.

Noul Centru este în măsură să ofere servicii moderne în sectorul patologiilor neurochirurgicale, are o zonă dedicată investigațiilor imagistice și este dotat cu echipamente pentru investigații și tratament neurochirurgical și neurovascular.

Potrivit Primăriei Cluj-Napoca, acesta este ”primul spital construit de la zero la Cluj în ultimii 50 ani - o investiție a Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj cu fonduri europene prin PNRR”.

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Centrul construit la Cluj are șase săli de operație pentru proceduri neurochirurgicale, 105 paturi, dintre care 26 de terapie intensivă.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca este unul din primele șase unități medicale la clasa I din țara noastră, alături de spitalele județene Constanța, lași, Târgu Mureș, Timișoara și Spitalul Militar Central.

”Prin această investiție, va fi consolidat rolul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca ca important centru de excelență, iar pacienții vor avea acces la servicii medicale sigure, moderne și performante”, mai precizează administrația de la Palatul Victoria.

Centrul Regional de Patologie Vasculo-Cerebrală și Neurochirurgie din Cluj a costat 50 de milioane de euro

Investiția, în valoare de peste 50 de milioane de euro, beneficiază de finanțare europeană prin PNRR, finanțare publică națională și contribuție proprie.

Proiectul reprezintă un pas important în dezvoltarea infrastructurii medicale publice din România și consolidează capacitatea sistemului medical de a oferi servicii de neurochirurgie de înaltă clasă și intervenții pentru patologii neurochirurgicale și vasculo-cerebrale complexe - a anunțat și ministerul Sănătății.

„În neurochirurgie și în patologia vasculo-cerebrală, fiecare minut contează. Pentru un pacient aflat într-o urgență neurologică, timpul poate face diferența dintre recuperare și dizabilitate. Uneori, poate face diferența dintre viață și moarte. De aceea, aceasta nu este doar o investiție în clădiri, echipamente și infrastructură. Este o investiție în șansa oamenilor de a fi tratați la timp și la standardele medicinei moderne. Centrul Regional de Patologie Vasculo-Cerebrală și Neurochirurgie reprezintă o investiție majoră pentru Cluj, pentru Transilvania și pentru sistemul medical românesc. Este infrastructura de care medicina de înaltă specializare are nevoie și, mai ales, infrastructura pe care pacientul o merită. Este și dovada că proiectele cu finanțare din PNRR se finalizează.”, a declarat Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătății, la inaugurare, potrivit unui anunț al ministerului Sănătății.

Ministrul interimar al Sănătății a mai subliniat că, PNRR a reprezentat o oportunitate mare pentru România și sistemul medical românesc și a mulțumit tuturor echiplelor, administrațiilor și miniștrilor care au avut responsabilitatea de a duce acest proiect înainte.

Spital centru regional neurochirurgie cluj sursa facebook min sanatatii
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Ministerul Sanatatii

Ministerul Sanatatii

Ministerul Sanatatii

Ministerul Sanatatii

Ministerul Sanatatii

Ministerul Sanatatii

Ministerul Sanatatii

Ministerul Sanatatii

Ministerul Sanatatii

Ministerul Sanatatii

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Ce dotări are noul centru medical:

✅️105 paturi ( 79 pentru neurochirurgie și 26 pentru Terapie Intensivă)

✅️ 6 săli de operații

✅ ️un compartiment de neurochirurgie pediatrică, permițând tratamentul unei game largi de patologii, de la nou-născuți până la pacienți adulți

✅️ pentru diagnostic și intervenție, centrul dispune de RMN, computer tomograf multistrat și angiograf.

✅️ spații pentru imagistică, sterilizare, urgențe, consultații în ambulatoriu și kinetoterapie.

✅ ️Terapia Intensivă este organizată în boxe de două sau trei paturi, pentru supravegherea și monitorizarea permanentă a pacienților aflați în stare critică.

✅Infrastructură modernă pentru cazuri complexe, Centrul a fost realizat prin recompartimentarea sediului Clinicii de Medicină a Muncii și Boli Profesionale și extinderea acestuia cu un corp nou.

✅Centrul include un amfiteatru destinat pregătirii studenților și medicilor rezidenți, oferind cadrul pentru dezvoltarea profesională și pentru apropierea dintre activitatea clinică și educația medicală.

Prin creșterea capacității de tratament și concentrarea resurselor medicale într-o structură modernă, noul centru va deservi atât pacienții din Cluj, cât și pe cei din județele regiunii Nord-Vest.

În prezent sunt parcurse procedurile de operaționalizare, urmând ca noua unitate să fie pregătită pentru primirea pacienților, au mai precizat reprezentanții Ministerului Sănătății.

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Sursa: StirilePROTV

Etichete: cluj, spital,

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