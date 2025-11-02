Prevenția poate reduce 40% dintre cazurile de cancer. SNOMR atrage atenția asupra importanței educației medicale

Într-un context în care numărul cazurilor de cancer continuă să crească la nivel global, România îşi consolidează eforturile de prevenţie prin lansarea unei campanii naţionale care pune accent pe educaţie, responsabilitate şi colaborare.

Societatea Naţională de Oncologie Medicală din România (S.N.O.M.R.) a lansat oficial campania naţională de prevenire a cancerului #CuUnPasÎnainte, în cadrul unei conferinţe desfăşurate la Sinaia, în prezenţa autorităţilor, experţilor şi liderilor din domeniul medical.

Iniţiativa urmăreşte creşterea nivelului de conştientizare şi educaţie medicală privind prevenţia cancerului, printr-o abordare integrată, bazată pe colaborare între specialişti, autorităţi şi populaţie.

Congresul Naţional de Oncologie reuneşte lideri şi experţi

Evenimentul de lansare, organizat în contextul Congresului Naţional de Oncologie, a reunit oficiali guvernamentali, reprezentanţi ai organizaţiilor de pacienţi, lideri de opinie şi parteneri din industria farmaceutică. Aceştia au subliniat necesitatea intensificării măsurilor de prevenţie şi importanţa unei abordări proactive la nivel naţional.

„Aproximativ 40% dintre cazurile de cancer pot fi prevenite. Prin campania #CuUnPasÎnainte ne propunem să ajungem cât mai aproape de publicul larg şi să transmitem cât mai clar mesajele despre prevenţie. Scopul este să contribuim la creşterea semnificativă a numărului de români care acordă importanţă reală prevenţiei în următorii ani”, a explicat Dr. Răzvan Ovidiu Curcă, Preşedintele S.N.O.M.R., citat într-un comunicat.

La rândul său, prof. univ. dr. Alexandru Rafila, a evidenţiat nevoia unei infrastructuri coerente pentru prevenţie, care să integreze medicii de familie, serviciile comunitare şi reţelele de tratament.

Prevenţia activă devine soluţia pe termen lung

„Prevenţia activă, bine susţinută legislativ şi logistic, reprezintă soluţia pe termen lung. Dezvoltarea reţelelor de tratament şi monitorizare a pacienţilor oncologici trebuie să meargă mână în mână cu prevenţia, printr-o abordare regională adaptată nevoilor locale. Medicii de familie nu pot acţiona singuri - de aceea este esenţială integrarea serviciilor, astfel încât pacientul să beneficieze de un parcurs clar: de la prevenţie şi consiliere, până la diagnostic şi tratament”, a precizat Alexandru Rafila.

Campania are şi o componentă socială şi educaţională puternică. Campioana olimpică Constantina Diţă-Tomescu, ambasador al campaniei, a vorbit despre importanţa sportului ca formă de prevenţie şi menţinere a sănătăţii, în timp ce Farm. Dr. Răzvan Prisada, preşedintele ANMDMR, a accentuat rolul comunicării eficiente în combaterea dezinformării medicale.

„Trebuie să devenim influenceri ai adevărului şi ai informaţiei corecte, într-o perioadă în care autorităţile din întreaga lume se confruntă cu o scădere a gradului de încredere publică”, a declarat preşedinte ANMDMR.

Reprezentanţii organizaţiilor de pacienţi au adus în discuţie componenta umană a luptei împotriva cancerului. Luminiţa Vâlcea, Directorul Executiv al Coaliţiei Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice (COPAC), a afirmat că „încrederea se construieşte mai greu decât infrastructura medicală”, subliniind rolul esenţial al asistenţilor medicali comunitari şi grupurilor de suport în promovarea prevenţiei.

Radu Raşinar, preşedinte ARPIM, vicepreşedinte LAWG şi Country Manager AstraZeneca, a evidenţiat rolul noilor tehnologii, precum inteligenţa artificială şi genomica, în identificarea timpurie a riscurilor oncologice şi personalizarea intervenţiilor medicale.

„Industria farmaceutică a fost şi rămâne un partener important al sistemului medical, iar împreună putem învinge cancerul. Prevenţia transmite un mesaj esenţial: intervenţia în cancer trebuie să înceapă cât mai devreme. În viitor, inteligenţa artificială şi genomica vor permite analiza unui volum uriaş de date şi vor contribui la reducerea riscurilor şi la personalizarea intervenţiilor medicale”, a transmis Radu Răşinar.

Screeningul devine prioritate în depistarea cancerului pulmonar

La rândul său, Conf. Univ. Dr. Michael Schenker, Centrul Sf. Nectarie, a atras atenţia asupra nevoii urgente de programe de screening eficiente, amintind că peste 90% dintre pacienţii cu cancer bronhopulmonar se prezintă la medic în stadii avansate, ceea ce face din această patologie o prioritate majoră pentru depistarea timpurie.

„Proiectele-pilot de screening din Craiova şi Gorj sunt exemple valoroase de iniţiative locale care pot deveni modele la nivel naţional”, a subliniat acesta.

Dr. Carmen Ungurean, reprezentant al Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP), a accentuat, totodată, că succesul prevenţiei depinde, în mare măsură, de implicarea activă a populaţiei.

„Cel mai important partener rămâne populaţia, care trebuie implicată autentic. Schimbarea comportamentelor trebuie să vină din convingere, nu din teamă, pentru a fi durabilă şi eficientă. Sănătatea publică trebuie să sprijine necondiţionat prevenţia, pentru o societate mai sănătoasă şi mai responsabilă”, a concluzionat Dr. Carmen Ungurean.

Lansarea din 31 octombrie marchează trecerea campaniei #CuUnPasÎnainte într-o nouă etapă, dedicată consolidării educaţiei medicale şi creşterii gradului de conştientizare privind prevenţia oncologică.

Societatea Naţională de Oncologie continuă lupta pentru excelenţă

În continuare, S.N.O.M.R. vizează extinderea campaniei prin acţiuni de comunicare, educaţie şi parteneriate strategice, care să aducă mesajul prevenţiei mai aproape de publicul larg.

Printre direcţiile principale se numără:

Educaţia medicală prin campanii de comunicare: promovarea mesajelor de prevenţie şi responsabilitate în rândul comunităţii medicale şi al populaţiei generale. Parteneriate educaţionale: consolidarea colaborării cu mediul academic, organizaţiile profesionale şi partenerii instituţionali pentru susţinerea acţiunilor de informare şi formare. Resurse digitale: dezvoltarea a două platforme educaţionale sub egida S.N.O.M.R. - una destinată medicilor, deja finalizată şi funcţională, şi una destinată publicului larg, aflată în fază finală de pregătire şi care urmează să fie lansată în curând.

„Aceste direcţii fac parte dintr-un efort amplu al S.N.O.M.R. de a aduce prevenţia oncologică în prim-planul sănătăţii publice din România, printr-o abordare continuă, colaborativă şi bazată pe educaţie”, se mai arată în comunicat.

Societatea Naţională de Oncologie Medicală din România este cea mai importantă asociaţie profesională dedicată oncologilor din România, având ca misiune promovarea excelenţei în îngrijirea pacienţilor oncologici şi susţinerea cercetării.

