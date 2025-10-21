Dezinfectații pe bază de alcool ar putea fi interziși de Comisia Europeană. Ar crește riscul de cancer

UE ia în considerare clasificarea etanolului ca substanță periculoasă care crește riscul de cancer, o măsură care ar interzice de facto multe dezinfectante pentru mâini și detergenți utilizați în spitale.

Produsele de curățare pe bază de alcool sunt autorizate și considerate sigure în blocul comunitar și se află pe lista medicamentelor esențiale a Organizației Mondiale a Sănătății încă din anii 1990.

Însă o recomandare internă din 10 octombrie a unuia dintre grupurile de lucru din cadrul Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA) a semnalat etanolul ca fiind o substanță toxică care crește riscul de cancer și complicații în timpul sarcinii și care trebuie înlocuită în produsele de curățare și în alte produse, arată Financial Times.

Comitetul agenției care examinează substanțele biocide active se va reuni în perioada 24-27 noiembrie pentru a decide dacă etanolul va fi clasificat ca fiind nociv pentru oameni. Ulterior, acesta va trimite o recomandare Comisiei Europene, care va lua decizia finală.

Sectorul medical a tras un semnal de alarmă cu privire la repercusiunile unei astfel de listări.

„Impactul asupra spitalelor ar fi enorm”, a declarat Alexandra Peters de la Universitatea din Geneva și rețeaua Clean Hospitals.

„Infecțiile asociate asistenței medicale ucid anual mai multe persoane la nivel global decât malaria, tuberculoza și SIDA la un loc”, a declarat ea. „Igiena mâinilor, în special cu ajutorul dezinfectantului pe bază de alcool, previne 16 milioane de infecții pe an la nivel mondial.”

Peters a afirmat că alternativele la etanol, precum izopropanolul, sunt și mai toxice. Utilizarea repetată a săpunului durează mai mult și dăunează pielii — un studiu a constatat că, în absența dezinfectantului, asistentele medicale petrec 30 de minute din fiecare oră de operație spălându-se pe mâini, a spus ea.

ECHA a declarat că, dacă comitetul său de experți „concluzionează că etanolul este cancerigen”, va recomanda înlocuirea acestuia. Dar a adăugat că ar putea „fi în continuare aprobat pentru utilizările biocide prevăzute, dacă acestea sunt considerate sigure în lumina nivelurilor de expunere preconizate sau dacă nu se găsesc alternative”.

Agenția a subliniat că nu s-a luat încă nicio decizie.

Reacții din industria producătoare

Nicole Vaini, directorul pentru afaceri europene al Asociației Internaționale pentru Săpunuri, Detergenți și Produse de Întreținere, un grup industrial, a pus la îndoială datele științifice care stau la baza raportului intern, care nu a fost făcut public.

„Nu există studii disponibile privind etanolul în sine, iar singurele date referitoare la oameni provin din studii care arată efectele consumului de băuturi alcoolice asupra sănătății”, spune el.

O consultare publică privind meritele interzicerii etanolului, lansată de ECHA la începutul acestui an, a generat aproximativ 300 de răspunsuri din partea părților interesate. Majoritatea se opun schimbării.

În luna mai, Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor a solicitat autorităților naționale din domeniul sănătății să „stabilească dezinfectarea mâinilor pe bază de alcool ca metodă principală pentru igiena mâinilor”.

Dacă etanolul ar fi clasificat ca toxic, companiile ar putea în continuare să solicite derogări individuale, care să le permită să continue să îl utilizeze din lipsă de alternative. Însă Vaini a afirmat că acestea ar fi limitate la cinci ani și ar fi evaluate de la caz la caz, ceea ce ar genera costuri și întârzieri suplimentare.

Peters a adăugat că o parte din atractivitatea etanolului era faptul că „poate fi produs din aproape orice”, astfel încât aprovizionarea putea fi crescută în cazul unei pandemii.

„Oriunde se produce dezinfectant pentru mâini în situații de urgență, cum am văzut în cazul Covid-19, de fiecare dată se va folosi etanolul. Nu poți transforma pur și simplu o fabrică de bere într-o fabrică de producere a izopropanolului”, a spus ea.

Comisia nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii.

