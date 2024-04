Premierul anunţă că şi pacienții cu boli cronice vor fi scutiți de la plata impozitului pentru concediul medical

Oficialul nu a precizat și de când se va întâmpla acest lucru. Între timp autorităţile încasează bani de la toți asigurații aflați în medical.

La 5 zile după ce a anunțat că pacienții oncologici, femeile însărcinate, mamele care au grijă de copiii bolnavi și urgențele sunt categoriile scutite de plată impozitului de 10% pentru concediile medicale, Marcel Ciolacu spune că de fapt toți bolnavii cronici ar trebui incluși pe această listă.

Marcel Ciolacu, prim-ministrul României: „Să încurajez ca cel care e răcit şi stă acasă să primească cu 10% mai mult decât cel care este la serviciu, nu am să o fac. Eu ştiu că aspirina este pe lista de compensate. Să dau şi medicamente compensate pentru tuse şi junghiuri. Am luat o decizie rapidă, pentru că se tot întârzia a se interveni în Parlament pe acest act normativ şi am luat o decizie, nu sunt probleme în ceea ce priveşte bolnavii cronici.”

Pentru urgențe se acordă concediu medical 5 zile sau perioada cât pacientul este internat în spital. Sunt însă multe situații în care oamenii au nevoie de zile de îngrijire și după externarea din unitatea sanitară și nu pot merge la serviciu. Concediul medical din spital este prelungit de un medic din ambulatoriu, însă pacientul devine cronic.

Până când autoritățile vor face schimbările necesare, bolnavii cronici, dacă nu sunt oncologici, plătesc impozitul pe concediul medical. Inclusiv cei care trebuie să stea izolați din cauza tuberculozei sau cei care în urma unui accident vascular cerebral rămân cu paralizie și au nevoie de recuperare. Vorbim de zeci de mii de oameni cărora statul oricum nu le asigură centrele de reabilitare, iar acum le ia și taxă pe concediul medical.

Dacă un pacient cu un salariu mediu pe economie de 4.800 de lei are nevoie de o lună de îngrijiri medicale, în luna următoare va primi cu peste 500 de lei mai puțin.

Confrom Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, în programele pentru pacienți cronici sunt în jur de 1,3 milioane de români. Dar unii dintre ei sunt incluși în mai multe programe.

Radu Gănescu, președinte COPAC: „Rapiditatea reglementării ar fi trebuit să fie ieri, nu mâine. Mergând mai departe pe această linie, sesizarea avocatului poporului să vedem dacă este o taxă corectă. În funcșie de ce se va întâmpla, vom putea merge și către Consiliul Discriminării.”

Anul trecut s-au acordat peste 3 milioane de concedii medicale, iar premierul a susținut de mai multe ori că nu puține au fost situațiile în care scutirele s-au acordat prea ușor.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: