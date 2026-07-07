În spitalele de stat, roboții sunt folosiți și în urologie, ortopedie sau chirurgie toracică. Iar beneficiile sunt multiple pentru pacienți: au dureri mai mici, se recuperează rapid și stau puțin în spital. Intervențiile sunt gratuite.

Pacienta operată la Institutul Fundeni are 70 de ani și suferă de cancer hepatic. Medicii au ales să folosească robotul pentru că trebuia înlăturat cu precizie un segment mic din ficat.

Dr. Iulian Moșteanu, medic primar chirurgie IC Fundeni: „Avem o vedere tridimensională, instrumentele chirurgicale sunt instrumente articulate, asta ne oferă o mai mare libertate, nu au acele incizii mari care să dea durere, complicații.”

Pacienta este bine și va rămâne doar câteva zile sub supraveghere.

La prima oră a dimineții, într-o secție de ortopedie de la Floreasca, o altă echipă medicală opera cu un robot.

„Acum stabilim reperele osoase în funcție de care robotul calibrează exact instrumentele pe care le folosim și modul în care facem osteotomiile.”

Corespondent PROTV: „Protezarea genunchiului cu ajutorul robotului are mai multe avantaje. Vorbim de planificare personalizată, precizie mai mare, protejarea țesuturilor sănătoase și echilibrarea genunchiului. Și asta pentru că sistemul oferă informații în timp real, în funcție de care chirurgul acționează.”

Prof. dr. Răzvan Ene, medic primar ortopedie Floreasca: „Cel mai important este modul în care se recuperează pacientul, pentru că în momentul acesta întoarcem genunchiul protezat la biomecanica originală a pacientului, motiv pentru care nu mai are nevoie de timpii aceia de a reînvăța să meargă, ci a doua zi se mobilizează postoperator și cu durere mult mai mică.”

În spitalele de stat sunt opt roboți care pot fi folosiți în chirurgia generală, toracică, în ginecologie sau urologie. Iar alții sunt utili în ortopedie și neurochirurgie.

Consumabilele pentru o singură intervenție costă mii de euro. În prezent sunt disponibile kit-uri primite la cumpărarea roboților, însă medicii spun că în curând se vor termina. Tocmai de aceea, Ministerul Sănătății le poate finanța direct prin programul Acțiuni Prioritare Robotică. Coordonatorii din unitățile sanitare trebuie să facă lunar o cerere pentru a primi bani.