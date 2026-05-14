Asta ar putea crede potențialii clienți ai unor clinici de chirurgie plastică privind unele reclame de pe rețelele sociale. Modificările evidente, făcute cu ajutorul inteligenței artificiale, contravin însă noului cod deontologic al medicilor.

„Nu e doar marketing, ci o lipsă de onestitate", spun doctorii cu experiență.

Și îi sfătuiesc pe oameni să raporteze fotografiile falsificate la administratorii platformelor.

IA schimbă realitatea din reclame

O terapie antiîmbătrânire pentru pielea mâinilor, asta promovează această reclamă, cu două fotografii „înainte" și „după". În stânga, e o mână cu 6 degete, transformată, în imaginea din dreapta, într-una cu pielea mai fină, dar cu 5 degete.

Dr. Dragoș Zamfirescu, medic primar chirurgie plastică și estetică: „Ce-mi arătați e o aberație completă, și anatomică, și asta e una din greșelile cele mai frecvente ale AI-ului, când îi dai să facă mâini. Dar și la față e diferită, și cum zâmbește.”

Asemenea reclame folosesc personaje ireal de frumoase, cu trăsături perfecte, fără riduri și alte imperfecțiuni ale pielii. Uneori, e vorba de medici care îmbunătățesc digital rezultatele procedurilor pentru a atrage pacienți.

Alteori, administratorii conturilor de social media ale clinicilor estetice cumpără imagini din băncile de fotografii, fără a scrie în postări că nu e vorba de cazuri reale.

Medicii contestă imaginile false

Dr. Carmen Giuglea, medic primar chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă: „Acesta este un caz de rejuvenare a mâinii. Sunt uimită și eu, mai ales în cazul liftingurilor faciale. Niște rezultate care, după părerea mea, nu sunt reale. Știu și eu ce poți să obții în urma unui lifting. Văzând o femeie cu 30 de ani mai tânără și ușor altă fizionomie, mi se pare greu de crezut.”

Noul cod de Deontologie Medicală insistă că există un risc major ca pacienții neavizați să fie induși în eroare și subliniază că medicii au obligația de a evita orice formă de promovare care poate induce publicul în eroare. Prezentarea unor imagini generate artificial sau a unor simulări digitale drept rezultate medicale reale afectează corecta informare a pacienților.

Fenomenul reclamelor IA atinge și alte ramuri medicale, iar pacienții se lasă seduși de promisiuni, nu de palmaresul medicilor.

Marius Uscatu, medic chirurgia piciorului: „Se prezintă reclame false, pentru vezi Doamne repararea unor articulații. Sunt modificate cu ajutorul inteligenței artificiale.”

Corespondent PRO TV: „Generarea unor rezultate „perfecte” prin algoritmi AI elimină limitele biologice reale și promovează o imagine distorsionată asupra actului medical și a rezultatelor care pot fi obținute în practică. L-am rugat pe medicul pe a cărui pagină apar mâinile cu 6 degete să ne spună cât și cum au fost schimbate imaginile originale. Ne-a transmis că nu are timp, nici în zilele următoare.”