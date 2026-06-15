Este doar un pas în proiectul de modernizare și extindere a blocului operator și a spațiului de terapie intensivă pentru pacienții cu malformații la inimă care va costa peste 4 milioane de lei.

Spațiul generos al saloanelor va fi primitor și pentru părinți. Dar cel mai mare câștig, e pentru copiii bolnavi, care nu vor mai fi nevoiți să aștepte, eliberarea unui loc așa cum se întâmplă acum.

Corpul fragil al unei fetițe de aproape doi ani va fi acoperit în curând de câmpuri sterile. Inima ei, chinuită de un defect de închidere a valvelor, se va odihni, câteva zeci de minute, în timpul operației, în timp ce o mașină va pompa, în locul cordului, sânge oxigenat în tot organismul. E printre ultimii copii care, după un popas obligatoriu la reanimare, se va întoarce într-un salon vechi.

Alexandru Popă, Președintele Inima Copiilor: ”Suntem în spațiul pe care tocmai l-am terminat de amenajat, este noua secție de cardiochirurgie a spitalului de copii Marie Curie. Aici vor fi cazați pacienții înainte de operație, după ce trec prin operația pe inimă și prin terapie intensivă cardiacă”.

Extinderea a costat peste un milion de euro, exclusiv din bani privați și va dubla numărul de paturi. De la 250 de operații pe an, câte pot face acum, medicii vor ajunge la peste 500.

Cel mai tânăr pacient operat pe cord de echipa de la Marie Curie avea o zi de viață. Iar solicitările pentru asemenea cazuri sunt foarte numeroase… lista de așteptare va scădea însă odată cu deschiderea noii secții de chirurgie cardiovasculară. Pentru că în spațiul de 250 de m2 a fost altă secție, rețeaua electrică a fost schimbată, iar țevile de apă, înlocuite până la subsol. Cele 8 saloane au fost dotate cu băi proprii.

Irina Mărgărit, Șef Secție Chirurgie Cardiovasculară: ”O să fie important pentru pacienți și pentru părinți, să aibă un spațiu confortabil, cu mai multă intimitate. Cred că or să aibă condiții ca orice alt spital european”.

Va fi așadar nu doar prima secție autonomă din România, dedicată inimilor copiilor, ci și cea mai mare din Europa de Est. E drept, și aparatură nouă a crescut rulajul pacienților.

Asociația Inima Copiilor colectează deja donații pentru modernizare secției de terapie intensivă cardiacă. Micii pacienţi operați pe inimă trebuie obligatoriu separați de adulţii cu intervenții chirurgicale. Protocoalele de îngrijire sunt diferite, iar tratamentul e ajustat des, pentru a ajuta inima să bată eficient, fără a rupe firele de sutură.​