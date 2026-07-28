Gigantul american încearcă să pună capăt celor aproximativ 76.000 de procese în care este acuzat că pudra pentru bebeluși și alte produse pe bază de talc au provocat cancer ovarian, relatează BBC.

Johnson & Johnson a anunțat că oferă până la 5,5 miliarde de dolari pentru soluționarea litigiilor deschise în Statele Unite. Compania spune că acordul ar acoperi majoritatea proceselor rămase legate de produsele sale pe bază de talc.

Planul prevede plata a până la 3 miliarde de dolari în 2027, urmând ca alte sume să fie achitate după 2028.

Pentru ca înțelegerea să intre în vigoare, aceasta trebuie acceptată de firmele de avocatură care reprezintă 95% dintre reclamanții din procesele privind cancerul ovarian.

Compania respinge acuzațiile și susține că produsele sunt sigure

Deși este dispusă să plătească miliarde de dolari pentru închiderea litigiilor, Johnson & Johnson continuă să susțină că produsele sale nu provoacă cancer.

Erik Haas, vicepreședintele companiei responsabil de litigii, a declarat că acuzațiile sunt „lipsite de temei” și că J&J a ales această soluție doar pentru a pune capăt unei dispute care durează de ani de zile.

Într-un comunicat, oficialul a afirmat că firma este convinsă că „ar fi câștigat în cele din urmă litigiile”, așa cum s-a întâmplat în majoritatea cazurilor judecate până în prezent.

Totodată, acesta a subliniat că acordul „permite companiei să lase această problemă în urmă” și să rămână concentrată pe „misiunea sa de a dezvolta medicamente și dispozitive care salvează vieți”.

Primele acțiuni în instanță împotriva companiei au fost depuse încă din 2009, după ce numeroși consumatori au susținut că pudra pentru bebeluși pe bază de talc ar fi fost contaminată cu azbest și ar fi provocat cancer ovarian.

La începutul lunii iulie, Johnson & Johnson a obținut însă o victorie importantă într-o instanță federală, care a pus sub semnul întrebării posibilitatea reclamanților de a demonstra că talcul a fost cauza directă a bolii.

Pudra cu talc a fost retrasă de pe piața mondială

Deși continuă să respingă toate acuzațiile, compania a decis în 2022 să oprească producția și comercializarea la nivel mondial a pudrei pentru bebeluși pe bază de talc.

Anterior, produsul fusese retras și din Statele Unite.

În cel mai recent comunicat, Johnson & Johnson insistă că „studiile arată că talcul este sigur, nu conține azbest și nu provoacă cancer.”

Compania a explicat că renunțarea la pudra cu talc a făcut parte dintr-o strategie comercială globală.

„Ca parte a unei evaluări globale a portofoliului nostru, am luat decizia comercială de a trece complet la o gamă de pudre pentru bebeluși pe bază de amidon de porumb”, a transmis Johnson & Johnson.

Ce este talcul și de ce a fost asociat cu azbestul

Talcul este un mineral natural alcătuit din magneziu, siliciu, oxigen și hidrogen și este folosit de zeci de ani în produse cosmetice, inclusiv în pudra pentru bebeluși.

Controversa a apărut deoarece talcul este extras din zăcăminte aflate adesea în apropierea celor de azbest, un material cunoscut pentru efectele sale cancerigene. Tocmai această posibilă contaminare a stat la baza miilor de procese intentate împotriva companiei.